Il sogno spezzato di Katerina Siniakova: il suo ultimo post prima del ritiro di Sinner

Non doveva essere parso vero a Katerina Siniakova, grande doppista ceca che in carriera ha vinto 10 trofei del Grande Slam, che un paio di giorni fa le fosse stato proposto di fare coppia last minute con Jannik Sinner nel torneo di doppio misto dello US Open (che si gioca tra oggi e domani in soli due giorni). Era la classica grande occasione insperata, dopo che il 24enne campione azzurro era stato ‘appeso' dalla sua compagna prevista inizialmente, ovvero Emma Navarro, che questa settimana ha preferito andare a giocare in singolare nel WTA 500 di Monterrey dopo la precoce eliminazione a Cincinnati. Purtroppo il sogno della 29enne di fare squadra col numero al mondo e finire sotto i riflettori del grande pubblico è durato pochissimo: il tempo di realizzare che quel Sinner bianco come un lenzuolo e costretto al ritiro nella finale di Cincinnati contro Alcaraz non avrebbe potuto essere in campo nel misto qualche ora dopo assieme a lei.

Jannik Sinner completamente privo di forze al momento del ritiro contro Alcaraz a Cincinnati

L'ultimo post di Katerina Siniakova prima del ritiro di Sinner nella finale di Cincinnati: non vedeva l'ora

Tanta era stata la gioia della Siniakova, quanto forte deve essere stata la sua delusione. Basta dare un'occhiata all'ultima storia Instagram pubblicata dall'attuale numero due al mondo nel doppio femminile (in precedenza è stata numero uno per 161 settimane, parliamo del top del top nella specialità) per capire come non stesse nella pelle per la prospettiva di giocare assieme a Sinner a Flushing Meadows, peraltro con buone prospettive di vincere e spartirsi la grande cifra destinata alla coppia vincitrice, ben un milione di dollari.

Katerina Siniakova ha vinto 3 Australian Open, 3 Roland Garros, 3 Wimbledon, 1 US Open e 2 ori olimpici nel doppio

Poco prima dell'inizio della finale di Cincinnati di lunedì sera tra Sinner e Alcaraz, quando Katerina non poteva sapere il dramma sportivo che si sarebbe consumato di lì a poco, con Jannik in preda a un malessere che aveva accusato fin dal giorno prima ed era peggiorato nella notte impedendogli di difendere il suo titolo dello scorso anno, la tennista ceca aveva postato una locandina con la foto sua al fianco di quella di Sinner e la scritta che ricordava che i due avrebbero fatto coppia nel doppio misto allo US Open. Ma soprattutto la canzone scelta come sottofondo voleva esprimere il suo stato d'animo: "What a day", di Luke Noa. Già, "che giorno" che sarebbe stato…

L’ultimo post su Instagram di Katerina Siniakova prima che Sinner si ritirasse nella finale di Cincinnati

La coppia Sinner-Siniakova cancellata dal tabellone del doppio misto dello US Open: Katerina resta fuori

E invece adesso è toccato alla Siniakova di restare ‘appesa', visto che quello che era scontato dopo il ritiro di Sinner sullo 0-5 della finale con Alcaraz è stato poi ufficializzato oggi: la coppia formata dalla ceca e dall'altoatesino è stata cancellata dal tabellone del doppio misto e rimpiazzata con un duo formato all'ultimissimo momento, Danielle Collins e lo specialista Christian Harrison. Katerina resta dunque fuori, nessun possibile cambio di partner per lei: una ulteriore cocente beffa.

Toccherà a Collins e Harrison affrontare la coppia formata da Sascha Zverev e Belinda Bencic negli ottavi di finale del misto a New York (ovvero il primo turno del torneo, visto che il tabellone è composto da 16 coppie).