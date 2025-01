video suggerito

Il fratello di Anna Kalinskaya sulla relazione con Sinner: "L'approvo pienamente, è un bravo ragazzo" Il fratello di Anna Kalinskaya, il calciatore del Nizhny Novgorod Nikolay, ha parole bellissime per Jannik Sinner: "Come persona è il migliore. Se approvo la scelta di mia sorella? Sì, l'approvo pienamente. È un bravo ragazzo". Poi racconta il loro recente incontro a cena.

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya continuano a tenere un profilo bassissimo sulla loro relazione, se sia tuttora in corso o meno, né aiutano a fare luce le ultime dichiarazioni della tennista russa. A margine del torneo di Singapore – dove è testa di serie numero uno e si è qualificata per i quarti di finale – le hanno chiesto se la storia col numero uno al mondo le desse pressione. "Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla", ha risposto all'inizio di questa settimana. Parole che dicono tutto e niente. Qualcosa di più sembra dire invece il fratello di Anna, anche lui uno sportivo famoso in Russia, il calciatore Nikolay Kalinsky. "Se approvo la scelta di mia sorella? Sì, l'approvo pienamente. È un bravo ragazzo", dice senza esitazione.

Del resto anche il rapporto di Nikolay con Sinner è molto stretto: lo scorso ottobre l'altoatesino gli aveva fatto avere la maglietta di Steph Curry con una dedica che aveva chiesto espressamente di apporre per il cognato, ben sapendo la passione del centrocampista per la NBA e i Golden State Warriors. "Grazie per il regalo", aveva scritto Kalinsky su Instagram, taggando i profili di Sinner, di Curry e della sorella. In quel periodo Anna si vedeva ancora nel box di Sinner in tribuna, come in occasione del torneo di Pechino. Poi da lì sulla relazione tra i due è calato il buio: niente immagini assieme (se si esclude quella di un fugace abbraccio a Melbourne prima dell'Australian Open), né gesti o frasi condivisi sui social.

Il fratello di Anna Kalinskaya dà la sua benedizione alla relazione con Jannik Sinner: "Approvo pienamente la sua scelta"

Adesso arrivano le parole di Nikolay Kalinsky, che sembrano dare per tuttora in corso la relazione, con sua piena soddisfazione: "L'approvo pienamente, è un bravo ragazzo". Il calciatore del Nizhny Novgorod, club che milita nella massima serie russa, racconta anche il suo recente incontro con Sinner, il primo che i due hanno avuto, lo scorso dicembre a Dubai.

Il 23enne campione azzurro si trovava lì – per due settimane – per preparare la nuova stagione col suo team, mentre il fratello di Anna era in vacanza: "In precedenza avevamo già scambiato qualche parola sui social, ma non avevamo ancora avuto la possibilità di comunicare di persona. Alla fine abbiamo deciso di incontrarci, perché sapevamo che saremmo stati entrambi a Dubai in inverno. Appena arrivato ci siamo incontrati, abbiamo cenato assieme e chiacchierato. Gli ho regalato una maglietta del Nizhny. Nel complesso ci siamo divertiti".

Nikolay Kalinsky ha parole bellissime per Sinner: "Come persona è il migliore"

"Anna era presente? No, aveva già fatto la preseason a Miami, quindi ho parlato con Jannik senza di lei – continua il 31enne calciatore – Se Sinner segue il calcio? Sì, ha detto che sarebbe venuto a vedere una partita del Nizhny. Anche se, con i suoi impegni, è più probabile che vada io a una delle sue partite di tennis quando sono in vacanza. Anche se, parlando con lui, mi sono reso conto che aveva già visto un paio di partite della mia squadra. Non so se gli sia piaciuto o meno, ma lui aveva ben chiaro che in Russia esisteva una squadra del genere e che il fratello della sua ragazza giocava in quella squadra. Forse glielo ha detto Anna, forse si è preparato al nostro incontro".

Nikolay ha solo parole bellissime per Sinner: "Che impressione mi ha fatto come persona? Il migliore. Un ragazzo normale e discreto, senza alcuna aria da star. Da come parla non si direbbe mai che è il tennista numero uno al mondo o che ha già vinto diversi tornei del Grande Slam. Non abbiamo parlato dei nostri calciatori preferiti, ma so che lui tifa Milan".