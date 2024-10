video suggerito

Sinner fa un regalo bellissimo al fratello di Anna Kalinskaya: aveva pianificato tutto con Steph Curry Jannik Sinner sta stringendo un rapporto sempre più stretto anche con la famiglia di Anna Kalinskaya. Il numero uno al mondo ha fatto un bellissimo regalo al fratello della fidanzata, Nikolay: una maglietta firmata da Steph Curry, con dedica che ha chiesto espressamente di apporre per il cognato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

127 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner ha perso la finale – meravigliosa – dell'ATP 500 di Pechino contro un grande Carlos Alcaraz, ma continua ad avere un vantaggio abissale sul numero due della classifica mondiale, che è lo stesso spagnolo. Le cose continuano ad andare bene in campo per il 23enne campione azzurro, che sta mostrando una forza mentale eccezionale pur dovendo continuare a convivere con la vicenda doping che si trascinerà ancora per mesi dopo il ricorso della WADA al TAS di Losanna. Sinner in conferenza a Shanghai – dove esordirà contro il giapponese Daniel – ha ribadito quanto sia importante per lui "circondarsi con delle ottime persone che ogni giorno mi sostengono e questo significa moltissimo per me". Tra queste ovviamente occupa un posto privilegiato la fidanzata Anna Kalinskaya, con cui il legame è sempre più forte, allargandosi anche alla famiglia della russa: il fratello della tennista ha mostrato sui social il bellissimo regalo fattogli da Jannik, la maglietta firmata con dedica da Steph Curry.

Sinner regala la maglietta firmata da Curry al fratello di Anna: gli aveva fatto fare la dedica

L'altoatesino sembra stia costruendo un rapporto stretto anche con suo cognato, Nikolay Kalinsky, come dimostrano le foto pubblicate dal 31enne calciatore del Nizhny Novgorod sul proprio profilo Instagram, in cui lo si vede indossare la stessa maglietta autografata che era stata regalata da Curry a Sinner dopo la sua vittoria allo US Open. Il bolzanino si era intrattenuto col campione NBA dei Golden State Warriors all'Arthur Ashe Stadium, i due avevano chiacchierato amabilmente ed al momento dei saluti Jannik aveva scambiato con Steph una maglietta firmata.

Come si vede chiaramente dalle foto postate dal fratello di Anna e come hanno rimarcato molti tifosi sui social, sulla maglietta si può leggere – oltre alla firma di Curry – anche la parola ‘Kalina', dunque Sinner aveva espressamente chiesto a Steph di fare la dedica non a lui ma a suo cognato, con l'intenzione di fargli un bel pensiero, evidentemente molto gradito alla luce della passione di Nikolay per i Warriors che lui ben conosce. "Grazie per il regalo", ha scritto il calciatore su Instagram, taggando i profili di Sinner, di Curry e della sorella.

Leggi anche Alcaraz guarda Sinner negli occhi e mette a tacere le malelingue: gli fa un discorso bellissimo

Al di là di questo episodio, la storia d'amore tra Jannik e Anna prosegue a gonfie vele. Anche a Pechino i due sono stati visti in momenti di grande tenerezza, supportandosi a vicenda.

La presenza della 25enne moscovita è sempre molto discreta, mai sopra le righe, una qualità che per Jannik è fondamentale e spiega bene come i due al momento siano una cosa sola.