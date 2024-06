video suggerito

Hurkacz imbarazzato davanti alla raccattapalle, poi si rende conto della situazione: gesto da Sinner Hurkacz protagonista di un bel gesto al Roland Garros nei confronti della raccattapalle che ha voluto proteggere dalla pioggia con l’ombrello, proprio come fece Sinner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Roland Garros 2024 è contraddistinto dalla pioggia. Ombrelli ed ombrelloni spopolano, e anche i tennisti sono costretti a correre ai ripari. Hurkacz e Shapovalov in occasione del match dei sedicesimi, poi interrotto per pioggia, si sono riparati davanti alle loro panchine, grazie all'aiuto delle raccattapalle. Sono state loro infatti a coprire i giocatori con gli ombrelli, per una scena diventata classica. Il tennista polacco è apparso quasi in difficoltà e in imbarazzo, per questo ha deciso di emulare l'amico Sinner con grande gentilezza nei confronti della giovane raccattapalle.

Hurkacz galantuomo al Roland Garros con la raccattapalle

Il numero 8 del mondo si è ritrovato al suo fianco una giovane raccattapalle che gli reggeva l'ombrello. Hurkacz attraverso il suo linguaggio del corpo ha dimostrato di non sentirsi a suo agio e infatti ha poi timidamente guardato l'addetta ai lavori sfoderando anche un sorriso carico di gratitudine. La scena non è sfuggita alle telecamere, che hanno mostrato invece il suo avversario Shapovalov rilassato e sorridente, sotto l'ombrello. Dopo qualche secondo, Hubi ha chiesto alla ragazza di passargli la protezione con un gesto di galanteria.

A questo punto dunque i ruoli si sono invertiti, con il tennista polacco a reggere l'oggetto e la ragazza visibilmente emozionata. Una scena anche simpatica, visto che i due con grande timidezza non si sono scambiati nemmeno una parola, aspettando probabilmente solo che il tempo passasse in fretta, e che arrivasse la decisione sull'eventuale stop per pioggia.

Hurkacz come Sinner, il bel gesto di Jannik a Indian Wells

Una situazione che ha richiamato alla memoria quanto accaduto a Indian Wells, con protagonista Sinner legato da un rapporto di grande stima con Hurkacz. In quell'occasione però Jannik sembrò molto più a suo agio, come Djokovic prima di lui, scambiando anche pareri con la ragazza chiaramente entusiasta e spigliata. La gentilezza salverà (anche) il mondo del tennis. Bravo Hurkacz.