Gaffe di Sinner in conferenza, devono interromperlo mentre parla: "Questa cosa è illegale" Jannik Sinner è stato protagonista di diversi siparietti divertenti in conferenza stampa. Il vincitore degli ultimi Australian Open ha fatto una gaffe sull'uso delle VPN ma è stato subito corretto: "È illegale".

La conferenza stampa di Jannik Sinner di ritorno in Italia dopo la vittoria degli Australian Open ha regalato spunti interessanti ma anche allo stesso tempo divertenti. Dagli inizi della sua carriera fino al trionfo in finale contro Medvedev, Sinner ha ripercorso le tappe del suo successo in cui non sono di certo mancati i momenti di divertenti. A tratti la conferenza stampa è stata uno show quasi quanto le sue sfide di tennis. A far divertire più di tutte la platea di giornalisti presenti è stata una battuta dell'altoatesino che però è stata subito corretta.

Sinner in conferenza, la gaffe sulle VPN

A Sinner è stato chiesto di fare una riflessione sulla sua persona. Si voleva scavare un po' sulle sue abitudini anche per farsi conoscere bene dal pubblico italiano, soprattutto da chi lo sto osservando solo adesso. Oltre a parlare del suo rapporto con i social ("non mi piacciono"), a Sinner è stato chiesto quali siano le serie tv preferite e quale stia guardando in questo momento. È qui che tutti scoppiano a ridere: "Animal Kingdom è una serie che stavo guardando in Australia, ma in Italia non si vede… devi mettere il VPN".

Sinner che scoppia a ridere durante la conferenza stampa.

Ci pensa il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, a correggerlo: "È illegale (riferito al VPN ndr)". E Sinner prontamente risponde: "Io non ce l'ho eh…". A quel punto il tennista altoatesino scoppia a ridere insieme a tutti i presenti. Ma non è di certo stato l'unico momento divertente della conferenza stampa. Sinner si è reso protagonista anche quando la giornalista del TGR di Bolzano gli pone una domanda in tedesco. A quel punto Sinner è costretto a tradurla di conseguenza in italiano per gli altri. "Ah faccio io il traduttore? Eh, ci provo – sottolinea ridendo il tennista – era abbastanza lunga…". Dopo averla tradotto poi è stato chiaramente lui a dove rispondere in tedesco.

Subito dopo a Sinner scherzosamente viene chiesto a quanti match point sia sopravvissuto in questa conferenza stampa. Il giornalista paragona il termine tennistico alle domande dei colleghi. "A quanti? – risponde Sinner aspettandosi che qualcuno gli facesse capire per bene – Scusa non l'ho capita" scatenando l'ennesima risata di una conferenza stampa a dir poco esilarante, specie nei primissimi minuti. Infine gli viene anche posta una domanda in inglese e qui Sinner chiosa: "Lo capite l'inglese no? Spero". Temendo l'ennesima traduzione fa nuovamente ridere tutti.