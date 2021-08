Fognini eroico contro Struff all’esordio a Toronto: va sotto, sta male, rientra in campo e rimonta Fabio Fognini avanza al secondo turno nel Masters 1000 di Toronto 2021. Il tennista italiano nonostante abbia avuto bisogno dell’intervento del medico nel corso del match ha battuto in tre set (6-7/6-2/ 6-4) in rimonta il tedesco Jan-Lennard Struff e accede così ai sedicesimi di finale dove affronterà Rublev.

A cura di Michele Mazzeo

Fabio Fognini avanza al secondo turno nel Masters 1000 di Toronto 2021. Il tennista italiano ha battuto in tre set (6-7/6-2/ 6-4) in rimonta il tedesco Jan-Lennard Struff e accede così ai sedicesimi di finale dove affronterà Rublev.

Match d'esordio nel torneo canadese complicato per il taggiasco che dopo aver preso il primo set al tie-break ha subito riportato in equilibrio il match aggiudicandosi il secondo parziale. Fognini paga però lo sforzo e, nel corso del secondo set, visibilmente stravolto con anche qualche problema nel respirare è costretto a chiamare l’intervento del medico che gli misura anche la pressione.

Dopo alcuni minuti l'italiano torna poi in campo per proseguire l'incontro riuscendo a portare il match al terzo e decisivo set. Ultimo set che però comincia male per Fognini che nel terzo game perde il servizio con il tedesco che riesce a mantenere il vantaggio fino all'ottavo gioco nel quale l'azzurro, alla sesta palla break, riesce brekkare l'avversario riportando il risultato in equilibrio. Fognini riesce poi ad aggiudicarsi anche il nono e il decimo game completando così la sua vincente rimonta. Una vittoria che gli consente quindi di sfatare un tabù dato che nei due precedenti non era mai riuscito a battere il tedesco.

Dopo la sconfitta di Lorenzo Sonego, restano dunque due gli italiani ancora in corsa nel quinto Masters 1000 dell'anno. Ai sedicesimi infatti oltre a Fabio Fognini (che dovrà vedersela con la testa di serie numero 4 Rublev) c'è anche Jannik Sinner, fresco vincitore del torneo di Washington, che attende ancora di conoscere il nome del suo avversario che uscirà dall'incontro tra l'australiano Duckworth e lo statunitense Fritz.