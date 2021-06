Fabio Fognini parte con una vittoria sull'erba di Londra. Il tennista ligure si è imposto in due set su Yen-Hsun Lu, atleta di Taipei, con il risultato di 6-4, 7-6 . Molto solido l'azzurro che è la testa di serie numero 8 del torneo che fa da antipasto al più prestigioso Wimbledon, contro un avversario entrato in tabellone grazie alla classifica protetta. Ora Fognini se la vedrà contro il vincente di Cilic-Ofner, con il primo reduce dalla vittoria a Stoccarda. Dopo Berrettini dunque altro azzurro al secondo turno.

Dopo la delusione di ieri, con l'eliminazione di Sinner prima e Sonego poi, l'Italia del tennis si è rifatta oggi al Queen's di Londra. Archiviato il successo nel primo pomeriggio di Berrettini, nel derby con Travaglia, è arrivato anche il successo di Fabio Fognini. Il numero 29 del mondo, ha battuto in due set Yen-Hsun Lu, 624° giocatore della classifica Atp. I due si erano affrontati in 3 occasioni, con il ligure che si era imposto due volte. Non c'è due senza tre, e infatti il ligure è riuscito a vincere, nonostante la resistenza del giocatore di Taipei, bravo a restare in partita fino all'ultimo punto.

(in aggiornamento)