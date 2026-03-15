Flavio Cobolli non riesce a sollevare il trofeo vinto a Indian Wells: Belinda Bencic scoppia a ridere

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Flavio Cobolli non è andato molto avanti nel torneo ATP 1000 di Indian Wells, perdendo al terzo turno contro Tiafoe (che invece aveva battuto qualche giorno prima in finale ad Acapulco), ma dopo la sconfitta non ha lasciato la città della California, visto che era in tabellone nel doppio misto in coppia con la svizzera Belinda Bencic, tornata a giocare ad altissimo livello dopo la maternità (attualmente è numero 12 nel ranking WTA). Un sodalizio che ha dato ottimi risultati, visto che i due hanno vinto il torneo, battendo in finale la coppia testa di serie numero uno formata dagli specialisti Lloyd Glasspool e Gabriela Dabrowski (6-3, 2-6, 10-7 il risultato).

Cobolli resta sorpreso dalla pesantezza del trofeo di Indian Wells: non riesce a spostarlo minimamente

Il 23enne fiorentino ha vissuto probabilmente il momento più difficile della giornata non in campo, ma all'inizio della successiva conferenza stampa, quando mentre prendeva posto assieme alla Bencic ha provato a sollevare il trofeo riservato ai vincitori, salvo non riuscire a spostarlo neanche di un centimetro. Cobolli si è lasciato scappare una parolaccia, mentre la sua compagna di doppio scoppiava a ridere e gli diceva "è così pesante". Flavio ci ha riprovato subito dopo, riuscendo stavolta ad alzarlo giusto di un dito, con una smorfia di sofferenza.

Cobolli non sapeva evidentemente che il trofeo in questione era la versione ridotta del famoso ‘crystal trophy' di Indian Wells, notoriamente pesantissimo. Nel torneo 1000 della California, i trofei ufficiali dei vincitori di singolare e doppio sono in cristallo Baccarat, un marchio francese di lusso che è molto famoso per i suoi trofei in cristallo tagliato a mano, tanto preziosi quanto pesanti. Pur essendo una versione ‘mini', il trofeo riservato ai vincitori del misto è ugualmente massiccio e l'incapacità di Cobolli di sollevarlo testimonia la sua pesantezza.

Il ‘Mixed Doubles Invitational' di Indian Wells 2026 è un evento di esibizione su inviti, spinto da un montepremi molto alto, un milione di dollari totali. Vincendo il torneo, Cobolli e Bencic si sono portati a casa un bell'assegno di 360mila dollari da dividere per due, ovvero poco più di 150mila euro a testa al cambio. Poi dovranno decidere chi dei due terrà il bellissimo trofeo in cristallo, non facile da mettere nel trolley…