Federica Brignone fa un appello a Sinner da Fazio: "Non ho mai osato dirglielo, io faccio schifo" Federica Brignone vorrebbe giocare con Jannik Sinner a tennis, per poi allenarsi con lui nella pista da sci. Fabio Fazio la incalza.

A cura di Marco Beltrami

Federica Brignone e Deborah Compagnoni sono state ospiti nell'ultima puntata di Che tempo che fa. Un'occasione per parlare dei successi del presente e del passato delle regine dello sci azzurro, e anche per spaziare anche su altro. Fede protagonista di un'annata strepitosa e ad un passo dalla coppa del mondo, ha confermato la sua passione per il tennis con un sogno nel cassetto, quello di giocare con Jannik Sinner.

Brignone a Che tempo che fa, Fazio la incalza sulla partita a tennis con Sinner

È stato il padrone di casa Fabio Fazio a svelare che Brignone vorrebbe avere la possibilità di scambiare qualche pallina con il numero uno al mondo. Federica dopo aver confermato il tutto, ha parlato anche del passato da sciatore di Jannik. Anche in questa disciplina il campione del nostro tennis aveva dimostrato in giovane età di avere la stoffa per poter sfondare: "Lui scia benissimo, era campione Topolino. Un riconoscimento internazionale, che vuol dire campione del mondo under 14".

Infatti Sinner da ragazzino ha dovuto scegliere quale carriera perseguire, se quella con gli sci o con la racchetta da tennis. Fazio ha incalzato Brignone: "Ha scelto il tennis, ma poteva anche sciare. Lui sa che tu vuoi giocare?". A quel punto ecco che è venuta fuori la timidezza della sciatrice: "È bravissimo. Non ho mai osato dirglielo". Il presentatore ha deciso di cogliere la palla al balzo: "Glielo dico io: Jannik guarda che vorrebbe giocare a tennis con te".

Federica Brignone in imbarazzo per il possibile incontro con Sinner

Federica Brignone è sembrata quasi in imbarazzo: "Ma io faccio schifo non si divertirebbe a giocare con me. Non la vedo neanche la sua pallina. Tira dei dritti… picchia la palla talmente forte che sarebbe impossibile…". Il consiglio di Fazio è quello dunque di sfidarsi prima nel campo da tennis, e poi magari passare agli sci. Il dubbio però della campionessa azzurra è quella di fare brutte figure anche sulla neve: "Gli dico, ora andiamo a sciare? Ma mi sta dietro senza nessun problema".