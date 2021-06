Esordio vincente per Fabio Fognini sull'erba di Wimbledon. L'italiano, numero 31 al mondo, ha avuto la meglio sullo spagnolo Vinolas imponendosi facilmente tre set a zero: 7-6(4), 6-2, 6-4 i parziali con cui il tennista italiano si è guadagnato il secondo turno, in un'ora e 57 minuti di gioco. Adesso, il 34enne di Sanremo attende il suo avversario che sarà uno tra l'uruguaiano Pablo Cuevas e il serbo Laslo Djere.

Dei tre set, due erano stati giocati nella giornata d'esordio, ritardati al via a causa della tanta pioggia. Un problema che Fognini ha saputo assimilare al meglio, senza subire contraccolpi e gestendo al meglio il match fino all'esito che lo ha promosso al turno successivo a Wimbledon. Merito anche di aver saputo annullare una palla break ad inizio terzo set, sfruttando invece le debolezze dello spagnolo e strappandogli il servizio conquistando il 3-2, per poi cederlo subito con il successivo 3-3.

E' a quel punto che l'italiano decide di non sbagliare più e alza la propria concentrazione: si prende così i due game successivi che spalancano la strada al successo. Sul 5-3, Vinolas riesce solamente a tenere il proprio turno di battuta, confermando il break per poi conquistare tre match point. Gli è sufficiente il primo per chiudere grazie all’ultimo errore dello spagnolo con il decisivo 6-4 con cui accede al secondo turno di Wimbledon.

Per l’azzurro in totale 41 vincenti, l’83% di punti vinti sulla prima e un solo break subito. E adesso l'attesa di conoscere il proprio avversario: uno tra l’uruguaiano Pablo Cuevas e il serbo Laslo Djere, in campo per il loro match sul Court 9 quest’oggi sull'erba dello Slam inglese.