video suggerito

Errani si commuove dopo il ringraziamento di Paolini: “Mi hai reso una giocatrice migliore” Paolini ringrazia Errani dopo la vittoria nel doppio al Roland Garros, la tennista bolognese si emoziona e non trattiene le lacrime: “Sei una leggenda per me” Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un anno dopo le Olimpiadi di Parigi Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano di nuovo la Francia: trionfano nel doppio al Roland Garros, una vittoria storica perché è la prima in due in un grande Slam. Hanno battuto in tre set Anna Danilina e Alexandra Krunic e alla fine si sono lasciate andare ai festeggiamenti ritagliandosi un momento molto toccante. In due hanno portato a casa otto successi e Paolini è cresciuta mostruosamente accanto alla sua compagna che ha annunciato il ritiro dal singolare e si è lasciata andare alle lacrime alla fine della partita.

Paolini fa commuovere Errani al Roland Garros

L'Open di Francia è stata l'ultima competizione in singolare di Errani che ha chiuso con due strepitose vittorie nel doppio, una con accanto Vavassori e l'altra con Paolini. È questa a chiudere il sipario, ma per il doppio ci potrebbe essere ancora spazio per il futuro come lei stessa ha ammesso. La bolognese durante le interviste si è lasciata andare a un momento di commozione dopo le parole della sua compagna di avventure.

Paolini si è presa qualche istante per ringraziarla per tutto quello che hanno condiviso, scatenando la sua grande commozione: "Grazie a Sara, è stato il suo ultimo torneo in singolare qua. Sei un'ispirazione per me, sei una grande campionessa, una grande persona. Mi hai reso una giocatrice migliore, è bellissimo averti nel mio team e condividere questi momenti con te è speciale. Sei una leggenda per me". Errani non ha trattenuto le lacrime mentre era inquadrata dalle telecamere, visibilmente toccata dalle parole della toscana che l'ha omaggiata pubblicamente. E chissà se le sue parole non possano averle smosso qualcosa per il futuro: "Sono state settimane faticose, le avete rese speciali. Vediamo che cosa sarà il futuro".