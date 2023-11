Effetto Sinner sull’Italia di Davis, Musetti: “Speriamo in una rivincita con Djokovic” Se l’Italia di Davis dovesse battere l’Olanda potrebbe sfidare la Serbia. Lorenzo Musetti ha parlato anche di questa prospettiva.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner è la "punta di diamante" dell'Italia del tennis che si prepara a sfidare l'Olanda in Coppa Davis. Lorenzo Musetti compagno di squadra dell'altoatesino reduce dalla finale delle ATP Finals persa contro Djokovic, esalta l'altoatesino in vista del prossimo confronto. Nell'intervista rilasciata a Sky, il tennista di Carrara ha speso parole significative nei confronti del numero 4 del mondo, spiegando come faccia da stimolo per tutti.

I risultati dell'altoatesino potrebbero motivare ulteriormente i compagni e in particolare l'altro giovane grande talento del nostro tennis: "Uno stimolo in più raggiungere Jannik? Mi renderebbe felice in termini di obiettivi e ranking, ha fatto dei miglioramenti incredibili. Dopo la flessione di fine anno spero di ripartire al meglio dall’Australia, non avendo tanti punti da difendere. Spero di avvicinarmi il più possibile a Jannik per combattere per il primo posto Italia".

Sinner e Musetti hanno vissuto una stagione molto diversa. Se il primo è esploso nella seconda parte della stessa, il secondo ha subito un calo importante. Lorenzo però si è tolto la soddisfazione di battere proprio Nole a Montecarlo: "È stata la vittoria più bella in carriera e non è stata una stagione piena di grosse emozioni però metterei sul podio la vittoria in casa su Nole che ha dimostrato di essere il più forte anche in questa stagione".

Ci è riuscito anche Jannik Sinner nel primo confronto delle Finals nella fase a gironi, anche se poi non c'è stato nulla da fare nell'ultimo atto. Musetti e il resto del team Italia hanno fatto il tifo ovviamente per il connazionale: "Speravamo in un’altra vittoria di Jan, e l’accoglieremo a braccia aperte perché se lo merita. Ha fatto un torneo meraviglioso e meritava di alzare la coppa. Ha fatto una stagione incredibile e piena di miglioramenti. Averlo dalla nostra parte è qualcosa che ci invidiano un po’ tutte le squadre. Siamo felici che possa venire con noi, non vediamo l’ora di giocare e scherzare con lui".

E per uno scherzo del tabellone, in caso di vittoria dell'Italia. Sinner e Djokovic potrebbero ritrovarsi di fronte in una sfida Italia-Serbia di fuoco: "Speriamo di passare con l’Olanda prima di tutto. Siamo stati bravi a Bologna perché ci siamo impegnati ogni giorno con un obiettivo diverso. Se ci sarà Italia-Serbia, speriamo in una rivincita di Jannik. Credo che andrà vista anche la sua condizione perché è stata una settimana impegnativa. La punta di diamante è lui e la squadra girerà intorno a lui come è giusto che sia. Siamo una squadra unita e poi il capitano Filippo prenderà le sue scelte".

