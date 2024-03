Musetti-Shelton oggi all’ATP Miami, orario TV e dove vederla in diretta e streaming Musetti-Shelton è la partita dei sedicesimi di finale del torneo Miami Open in programma oggi non prima delle 22 con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Tutto quello che c’è da sapere sul match. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Musetti gioca contro Ben Shelton nella partita valida per i sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Miami con diretta TV e streaming su Sky e Sky go. Il tennista italiano numero 24 al mondo reduce dalla vittoria del secondo turno contro Safiullin, affronta il 17° del ranking ATP. I due giocatori si sono affrontati una sola volta in carriera, nella scorsa annata con la vittoria di Musetti. In palio gli ottavi contro il vincente di Alcaraz-Monfils, nella parte alta del tabellone, l'opposta di quella di Sinner e Alcaraz. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul confronto.

Quando gioca Musetti contro Shelton all'ATP Miami: orario TV e programma

La partita tra Musetti e Shelton si giocherà oggi lunedì 25 marzo non prima delle 22, ora italiana. Il match dei sedicesimi di finale si gioca sul campo Butch Buchholz a seguire 4 partite. Proprio per questo l’orario preciso d’inizio di Musetti-Shelton potrebbe slittare nella notte italiana. Si navigherà a vista

Dove vedere oggi Musetti-Shelton in diretta TV in chiaro e in streaming

Dove vedere Musetti-Shelton in TV? La partita dei sedicesimi del Miami Open sarà trasmessa su Sky che detiene i diritti in esclusiva del Masters 1000. Diretta sul canale Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (201 o 203), a partire da non prima delle 22. Nessuna possibilità dunque di vedere la partita in chiaro in TV.

Musetti contro Shelton oggi a Miami: i precedenti

Lorenzo Musetti e Ben Shelton si sono già affrontati una volta nel circuito ATP. L’unico precedente risale alla scorsa stagione, sull’erba del torneo del Queen’s a Londra. In quell’occasione a trionfare nei sedicesimi fu il tennista italiano al terzo set, in un confronto comunque contraddistinto dall’equilibrio come confermato dal risultato di 6-4, 4-6, 6-4. Da allora ne è passata di acqua, e su una superficie come il cemento sarà tutta un'altra storia.