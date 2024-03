Djokovic vuole andar via dopo la prodezza di Dimitrov: prodezze e risate a Indian Wells Siparietto in allenamento tra Djokovic e Dimitrov durante i preparativi per Indian Wells. Nole è rimasto di sasso per una giocata del suo compagno di lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic sta limando gli ultimi dettagli prima di tornare in campo a Indian Wells, torneo che ha vinto cinque volte in carriera. Il numero uno al mondo e prima testa di serie si è allenato con un altro collega, ovvero Grigor Dimitrov, per testare il cemento del "tennis paradise". E non è mancato anche un siparietto curioso, con Nole che sembrava pronto scherzosamente a lasciare la sessione in anticipo.

Questo perché, pronti via, Dimitrov lo ha lasciato senza parole con un colpo eccezionale. Il bulgaro è uno dei giocatori più in forma del momento e ha messo a segno un prodezza. Dimitrov infatti, mentre era in affanno di fronte al gioco offensivo di Djokovic, ha tirato fuori dal cilindro un superlativo dritto in corsa.

In allungo ne è uscito un passante che è finito all'incrocio delle linee lasciando di sasso Djokovic che non ha potuto fare altro che applaudire. Le telecamere hanno poi immortalato la battuta di Novak, pronto ad andare via: "Finiamo, finiamo subito". Dimitrov è stato al gioco e ha ribattuto: "Siamo solo inizio". Il campione serbo a quel punto sagacemente ha chiosato: "Questo è ciò che mi preoccupa".

Una conferma di quanto il rapporto tra i due sia comunque buono, con grande rispetto e ammirazione. Dimitrov e Djokovic hanno potuto così lavorare sodo in vista del primo dei due eventi del Sunshine Double. A Indian Wells, entrambi inizieranno a giocare più avanti visto che hanno potuto giovare di un bye al primo turno.

Se Nole sfiderà uno tra Mochizuki e Vukic, Grigor che si trova nella stessa parte di tabellone aspetta uno tra Grenier e Muller. Sono due dei grandi protagonisti del primo Masters 1000 della stagione, anche se Novak è sicuramente il più quotato per arrivare fino in fondo. Anche alla luce del suo feeling con Indian Wells, già certificato da alcuni contenuti postati, sui suoi profili.