Djokovic tormentato dopo la sconfitta con Sinner: "Ma ho fatto una promessa a me stesso" Novak Djokovic fa mea culpa dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Sinner. Riconosce i meriti dell'azzurro e rimprovera sé stesso ricordando però di aver fatto una promessa e per questo non vuole abbattersi ulteriormente.

A cura di Fabrizio Rinelli

Novak Djokovic è deluso dalla sua prestazione contro Sinner nella semifinale degli Australian Open persa proprio contro l'altoatesino. Il numero 1 al mondo ha riconosciuto i meriti del suo avversario e al termine della partita ha fatto mea culpa per quanto visto in campo. Non ha cercato alibi Djokovic ma è stato molto duro con sé stesso. Ha parlato ai giornalisti serbi con tutta la chiarezza possibile. Mai aveva perso una semifinale nelle 10 precedenti a Melbourne e Sinner ha rotto quell'incantesimo candidandosi seriamente alla prima posizione nel ranking.

"Non so cosa non abbia funzionato" ha detto Novak molto provato da una sconfitta che forse nemmeno lui si aspettava. Non tanto perché avesse sottovalutato Sinner – ci mancherebbe – ma per una mancanza di concentrazione che non aveva messo in conto: “Sono stato sempre con il piede sbagliato, sia in termini di punti che di tabellone – ha spiegato – Una delle peggiori, se non la peggiore prestazione degli Slam. Succede, fa parte dello sport". Ma poi ritorna suoi suoi passi e ricorda una promessa fatta a sé stesso che deve assolutamente mantenere.

Alla domanda se la sua motivazione rimanga intatta ora, Djokovic ha risposto prontamente: “Vediamo come si svolgeranno le cose in futuro – ha spiegato – Quando lasci il campo dopo una sconfitta, la testa è ancora calda: stai lottando per essere razionale, ma ci sono molti pensieri irrazionali che ti attraversano la testa". Djokovic vuole lavorare un attimo sulla sua stabilità come persona per poi riversarla anche in campo: “Voglio che i miei pensieri si calmino: quando mi calmerò, andrò avanti e vedrò a quali tornei giocherò".

Ma sa benissimo che nel suo futuro c'è subito un obiettivo: “Ho fatto una promessa a me stesso di dare il massimo quest’anno, con la priorità che saranno gli Slam e le Olimpiadi – aggiunge ancora – Vedremo se cambierà qualcosa, in questa fase della mia vita e della mia carriera forse sono più attese decisioni sorprendenti rispetto a vent'anni fa”. Infine, al termine della conferenza stampa ha poi sottolineato: "Mi dispiace aver giocato una partita così brutta anche perché ero lontano dal mio livello abituale ma Sinner ha giocato davvero benissimo e si è imposto al meglio".