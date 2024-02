Djokovic spiega il video ripreso dietro le quinte degli Australian Open: è colpa di Sinner Novak Djokovic ha commentato in modo ironico un video finito sui social, nelle immagini lo si vede strapparsi la maglietta dopo la sconfitta con Sinner agli Australian Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gli Australian Open li ha vinti dieci volte, che con il tempo sono una sorta di torneo di casa per Djokovic, nonostante ciò che accadde nel 2022. Vincerli significa anche inseguire il sogno del Grande Slam. Ma quest'anno a Melbourne il serbo non ce l'ha fatta a vincere. Sinner lo ha sconfitto in semifinale. Quella è una partita che ricorderà a lungo Novak, e che non ha dimenticato nemmeno sui social commentando un divertente video postato dall'ATP.

La ferita è ancora aperta. Novak Djokovic probabilmente sapeva di non essere al meglio a Melbourne, ha faticato tanto nei primi turni e anche con Fritz, ma da campionissimo qual è non pensava forse di arrendersi (ancora) a Jannik Sinner, che nei primi due set della semifinale gli ha lasciato le briciole, appena tre game. Djokovic simpaticamente rimugina ancora per gli Australian Open, vinti dal tennista italiano che battendo Medvedev ha conquistato la prima prova Slam della sua carriera.

Il numero 1 del tennis maschile, che si sta preparando per tornare alle gare con i grandi appuntamenti sul cemento americano, è uno dei protagonisti di un video, di cinque minuti, assai divertente che è stato postato sull'account dell'ATP. Nelle immagini si vedono una serie di tennisti. Una sorta di docu-fiction, perché si vedono immagini reali e gli stessi giocatori che fanno gli attori che fingono di essere altri personaggi, creati da ipotetici sceneggiatori. Djokovic è diventato Bert Critchley, e nella parte finale del video lo si vede strapparsi la maglia dopo la sconfitta in semifinale con Sinner.

Lo stesso tennista serbo ha postato il video "The Tour: A Reality Show" e in un successivo post ha scritto: "Normalmente gli sceneggiatori iniziano la stagione con il mio personaggio Novak che vince il titolo dell'Australian Open. Quindi, per chiunque non gradisca l’inizio di questa stagione, si prega di contattare il regista".

Ma la vita non è un film, e nemmeno una serie tv, e per questo per una volta Djokovic si deve accontentare di lasciare il ruolo da protagonista a qualcun altro, in questo caso a Sinner, che proverà a dare l'assalto pure alla prima posizione mondiale.

Quel post di Djokovic è stato commentato da tanti tifosi italiani che non l'hanno presa benissimo e hanno visto in Sinner il ‘regista da contattare', visto che è stato lui a cambiare la sceneggiatura e a modificarla in modo sostanziale detronizzando il miglior giocatore al mondo.