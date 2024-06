video suggerito

Djokovic sorprende tutti a una settimana dall'operazione: cammina già senza stampelle Dopo l'operazione che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros, Novak Djokovic cammina già sulle proprie gambe, e fa sperare i tifosi in un suo recupero lampo. Ecco quando potrebbe tornare in campo.

A cura di Gabriele Mento

Novak Djokovic sembra fatto di un materiale diverso dal resto degli esseri umani. Dopo essere rimasto in campo per quasi quattro ore con un menisco lesionato, in condizioni nelle quali praticamente chiunque sarebbe finito al pronto soccorso, a una settimana di distanza dall'operazione, Djokovic è stato visto per le strade di Belgrado camminare senza stampelle, facendo sperare i suoi tifosi in un recupero lampo dall'infortunio.

L'infortunio di Djokovic e l'operazione

Djokovic si è infortunato all'inizio del secondo set degli ottavi di finale del Roland Garros contro Francisco Cerundolo, riuscendo a battere in maniera incredibile l'argentino al quinto set. La risonanza magnetica effettuata dopo la partita ha però evidenziato la lesione al menisco, e lo scorso 6 giugno l'ex n.1 al mondo è stato costretto a operarsi.

Djokovic in stampelle con i medici che l'hanno operato

Dopo l'intervento, Djokovic si è mostrato sorridente sui social, in una foto insieme all'equipe di chirurghi che lo hanno operato, dicendosi voglioso di tornare in campo il prima possibile. E come in tutta la sua carriera, alle parole sta facendo seguire le sue azioni.

Djokovic senza stampelle a una settimana dall'operazione

La testata serba Informer ha pubblicato delle foto nelle quali Djokovic cammina senza stampelle, mentre si reca alla clinica dove sta svolgendo la riabilitazione. Ovviamente Nole ha ancora una certa zoppia, ma questo sembra essere un buon segno in vista del suo ritorno in campo.

Il campione serbo è stato visto arrivare sulle proprie gambe alla clinica nella quale si sta sottoponendo a trattamenti in camera iperbarica, per recuperare più velocemente possibile dall'infortunio. Secondo la testata serba, Djokovic è arrivato in clinica verso le ore 8:30, chiacchierando con i dipendenti e di ottimo umore, e il trattamento sarebbe durato circa 70 minuti.

Quando potrebbe tornare in campo Novak Djokovic

Nonostante i progressi rapidi effettuati dal vincitore di 24 slam, il suo forfait a Wimbledon, in programma a partire dall'1 luglio, appare quasi certo. Il ritorno in campo potrebbe avvenire il 15 luglio al torneo ATP 500 di Amburgo, che si disputerà sulla terra rossa e potrebbe fungere da preparazione ideale per il torneo olimpico di Parigi, in programma dal 27 luglio al 4 agosto.