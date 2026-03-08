Djokovic si va a nascondere durante il match con Majchrzak: cosa è successo a Indian Wells

Novak Djokovic si è qualificato per il terzo turno del torneo di Indian Wells, ma nel corso del match vinto contro il polacco Majchrzak ha vissuto un momento di difficoltà, che ha voluto nascondere al pubblico.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic si è qualificato per il terzo turno del torneo 1000 di Indian Wells, battendo – dopo un po' di sofferenza nel primo set – il polacco Kamil Majchrzak per 4-6/6-1/6-2. Il 38enne campione serbo, che nel prossimo turno affronterà lo statunitense Kovacevic, dovrà intanto pensare a recuperare dallo sforzo fatto, anche alla luce di quanto accaduto nel corso del match giocato sotto il sole della California. Sul punteggio di 1-1 e 30 pari nel terzo set, dopo un punto lunghissimo con ben 43 colpi giocati, Djokovic si è andato a nascondere dietro la barriera a fondo campo con l'orologio e la scritta degli sponsor.

Djokovic vomita in campo a Indian Wells

L'ex numero uno al mondo – uscito stremato dallo scambio estenuante – in quel frangente non voleva essere visto mentre vomitava in campo, operazione svolta in pochi secondi, dopo i quali è rientrato senza battere ciglio. Di lì in poi, non ha avuto problemi, chiudendo con cinque game vinti di fila, dal 2-1 per Majchrzak.

Djokovic ha dovuto anche combattere contro le raffiche di vento che spazzavano il campo e che non lo hanno aiutato a trovare il ritmo da fondo all'inizio della partita. "Non giocavo una partita da cinque settimane, dalla finale dell'Australian Open – ha spiegato poi il serbo – La maggior parte degli altri giocatori ha disputato diversi tornei quest'anno. Quindi sapevo che il primo match sarebbe stato un po' arrugginito per me, ma dopo aver perso il primo set ho continuato a credere di poter rimontare e ho trovato il mio miglior gioco dall'inizio del secondo e poi non mi sono più voltato indietro".

Nole ha vinto il torneo di Indian Wells per ben cinque volte in carriera, ma da parecchi anni a questa parte ha trovato sempre difficoltà in California, visto che non riesce a raggiungere il quarto turno dal 2017, avendo perso da tennisti non di vertice come Daniel, Kohlschreiber, Nardi e van de Zandschulp. Adesso proverà a rompere il tabù contro Kovacevic, intanto a 38 anni è il secondo giocatore più anziano ad aver raggiunto il terzo turno nel torneo, dietro solo a Ivo Karlovic, che ci era arrivato a 40 anni nel 2019.