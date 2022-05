Djokovic si regala la finale di Roma con la vittoria numero mille, sfiderà Tsitsipas Il campione serbo chiude in 2 set la propria semifinale e raggiunge per la 12a volta la finale agli Internazionali d’Italia. Tributo in campo, per le mille vittorie raggiunte.

A cura di Alessio Pediglieri

Novak Djokovic ha fatto mille: tante sono le vittorie che il tennista serbo ha conquistato lungo il corso della sua immensa carriera. Un traguardo che ha tagliato in semifinale degli ATP di Roma con un Foro Italico che lo ha seguito e applaudito contro Ruud, piegato in due set. Un successo che ha permesso a Djokovic di conquistare anche la sua 12a finale romana dove troverà Tsitsipas che ha avuto la meglio si Zverev in tre set.

Nella notte del Foro Italico, Djokovic è riuscito così a entrare nel ristretto gruppo dei "mille" che lo vede a cifra tonda proprio dietro a Rafael Nadal che di vittorie ne annovera 1.051, mentre sullo speciale podio di tutti i tempi ci sono i miti assoluti di Ivan Lendl (1.068 successi) dietro a Roger Federer, secondo con 1.251 vittorie, mentre il primo posto è dell'irraggiungibile Jimmy Connors che guida le fila dall'alto dei suoi 1.274 successi totali. Un traguardo che Roma ha voluto omaggiare al campione serbo a fine partita con una torta speciale, con la scritta "1.000" che già nella giornata di domenica potrebbe trasformarsi in 1.001.

Djokovic festeggiato al Foro per le mille vittorie in carriera

Il match contro Ruud non è stato semplice, al di là del secco punteggio di tre set a zero. Dopo un avvio straripante, Djokovic ha anche faticato a contenere l’ottima prestazione del norvegese che è riuscito in parte a rientrare in partita senza però prendersi un set: 6-4, 6-3 il punteggio finale della seconda semifinale agli Internazionali BNL d'Italia 2022 che vedranno per la dodicesima volta Novak a giocarsi la finale. Il sogno è di raggiungere il sesto successo in terra romana ma di fronte si troverà uno Stefanos Tsitsipas tutt'altro che arrendevole.

Stefanos Tsitsipas, che al momento ricopre la posizione di n°4 al mondo, ha battuto in rimonta Sascha Zverev con lo score 4-6, 6-3, 6-3 regalandosi così la sua prima finale sulla terra rossa del Foro Italico. Il tedesco aveva cominciato al meglio la sfida, facendosi poi superare dal greco autore di un finale in crescendo.