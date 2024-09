video suggerito

Djokovic prende una decisione drastica, Sinner avrà un rivale in meno: “Con quei tornei ho chiuso” Djokovic fissa le priorità da qui in avanti, per lui ci saranno solo gli Slam e i tornei con la Serbia: si concentrerà solo su pochissime competizioni, alleggerendo la pressione su Sinner per il numero 1 nel ranking ATP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

114 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le priorità di Novak Djokovic sono cambiate e così anche il modo di approcciarsi ai grandi eventi. I ritmi serrati, i programmi perfetti e una tenuta mentale da campione lo hanno portato sul tetto del mondo ma i suoi 37 anni si fanno sentire e lo hanno portato per forza di cose a modificare tante delle sue abitudini, costringendolo a diminuire il numero di tornei i quali parteciperà: in questo momento per lui al primo posto ci sono gli Slam e le competizioni da giocare con la Serbia, mentre tutto il resto diventa superfluo.

Imparare a gestire il suo fisico è diventata la priorità, soprattutto dopo gli infortuni avuti nell'ultimo anno, e tirare il freno a mano in certe occasioni diventa necessario per poter competere ad alti livelli e continuare a vincere anche negli ultimi anni della sua carriera, prima di abbandonare le scene alle nuove generazioni: è un assist enorme per Sinner che in questo modo avrà un rivale in meno nella lotta per il primo posto del ranking.

Cosa cambia per Djokovic

Dopo la vittoria in Coppa Davis contro il greco Ioannis Xilas, battuto per 6-0, 6-1, in conferenza stampa il tennista ha annunciato cosa cambierà per il da qui in avanti nella preparazione dei grandi tornei. Rispetto al passato tutto sarà diverso, a cominciare dall'approccio mentale fino a quello fisico.

Leggi anche Sinner si prende un fedelissimo di Djokovic: nuovo ingresso nel super team di Jannik

Non avrà più una strettissima tabella di marcia da seguire: "Di solito nella mia carriera avevo il mio programma pronto con sei mesi di anticipo, ma oggi non è più così, ora è più spontaneo. Innanzitutto, ho bisogno di riposare fisicamente, emotivamente e mentalmente per iniziare a pensare a cosa voglio fare dopo, in che modo, quanto e dove".

I tornei che non giocherà

Il nuovo modo di avvicinarsi alle gare consentirà a Djokovic di gestire meglio il suo fisico. Ma non sarà solo il tipo di allenamento a cambiare. Parlando con i giornalisti il campione ha rivelato che ci saranno tornei che non prenderà più in considerazione: "Torino non è affatto il mio obiettivo, a dire il vero, non inseguo le ATP Finals, non inseguo la classifica. Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei tornei. Se giocherò gli altri tornei quest'anno o in futuro, non posso dirlo adesso".

Il serbo sparirà dalle scene? Non ancora, perché ci sono delle priorità stabilite e dei tornei ai quali non può assolutamente mancare: "Le mie priorità principali sono giocare per la nazionale e gli Slam, tutto il resto è meno importante".