video suggerito

Djokovic nella vasca con Nadal, riaffiora la foto dal passato: così è nata la loro amicizia Nole ha pubblicato una foto curiosa in compagnia di Rafa Nadal nelle ore successive al suo ritiro. Lo scatto risale a Indian Wells 2007. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rafa Nadal e Novak Djokovic fianco a fianco in una vasca idromassaggio. Una scena curiosa, che qualcuno dello staff dei due campioni ha immortalato e che è tornata attuale proprio nelle ore successive al ritiro dello spagnolo. Nole ha infatti deciso di inserirla tra le foto postate per rendere omaggio all'avversario che ha affrontato la bellezza di 60 volte nel circuito ATP.

Djokovic posta una foto curiosa per celebrare Rafa Nadal dopo il ritiro

La storia di questa immagine è molto particolare e per conoscerla bisogna andare indietro nel tempo, fino al 2007 in occasione della finale del Masters 1000 di Indian Wells che vide Nadal trionfare in due set 6-2, 7-5. Fu quella la seconda di una lunga serie di battaglie, nonché un successo importante in un torneo di alto livello sul cemento e primo della stagione. Dopo aver vinto festa grande negli spogliatoi dell'impianto americano.

La storia della foto di Nadal e Djokovic nella vasca idromassaggio

Stando a quanto raccontato sul sito ufficiale di Rafa Nadal, e riportato poi da Nova.rs, il vincitore festeggiò con il suo team. Il mancino di Manacor trasformò anche le classiche procedure post-partita in un momento di gioia e infatti si tuffò nella vasca idromassaggio in compagnia di Rafa Maimo, Francis Roig e Benito Perez Barbadillo che facevano parte del suo team.

Una scena molto simpatica che Djokovic decise di fotografare. A quel punto però Nadal decise di coinvolgere anche Djokovic e il suo allenatore: "Dai, tutti in vasca". Ed ecco che il giocatore serbo non se lo fece ripetere due volte, con i due che si misero fianco a fianco nell'acqua. Questa l'origine di una delle foto più particolari di questi giorni, che Djokovic ha tirato fuori per l'occasione.

Il racconto del post Indian Wells 2007

Questo il racconto nel dettaglio sul sito di Rafa, a sottolineare come in quella occasione la rivalità si sia trasformata in amicizia: "Dopo essere stato incoronato campione di Indian Wells, Rafa Nadal ha festeggiato il suo primo titolo dell'anno gettandosi nella vasca idromassaggio dello spogliatoio! Al termine della finale contro Novak Djokovic, Rafa è andato direttamente negli spogliatoi per festeggiare la vittoria con la sua squadra. Rafa Maimo, Francis Roig e Benito Perez Barbadillo si sono tuffati nella vasca idromassaggio con Rafa, mentre Djokovic ha fotografato la squadra di Nadal che si godeva il momento. Vedendo il suo amico Novak, Rafa ha invitato anche lui e il suo allenatore a saltare e festeggiare con loro".