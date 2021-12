Gli Australian Open cambiano le regole per Djokovic: “Esenzioni per i tennisti non vaccinati” Djokovic è in dubbio per gli Australian Open, a causa del vaccino per il Covid. Ma il serbo ha comunque la possibilità di giocare a Melbourne il primo Slam 2022.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic ha vissuto una stagione straordinaria, è andato veramente a un passo dal Grande Slam, vincendone tre su quattro e ha pure tagliato un traguardo incredibile quello delle 350 settimane al vertice della classifica ATP, ma del serbo si parla soprattutto in chiave Australian Open. Il braccio di ferro con gli organizzatori del primo Slam della stagione continua, ma ora ci sono delle regole molto precise, che potrebbe forse permettere a Djokovic di scendere in campo.

Dopo la cocente eliminazione subita in Coppa Davis in semifinale, il numero 1 del mondo ha detto che deve staccare dal tennis per un po', ha bisogno di rifiatare e molto presto ufficializzerà il sì o il no agli Australian Open 2022: "Sinceramente, tenterò di usare i prossimi giorni per recuperare bene, dimenticare il tennis e rinnovare la mia energia. Sono veramente esausto dopo questa stagione, perciò ora mi concentrerò su un periodo per recuperare bene e passare tempo di qualità con la mia famiglia. Poi per il futuro vedremo. So che vorreste sapere delle cose, però questa notte non ne parlo. Sarete informati quanto prima, ma non posso dare date certe".

Da tempo c'è un braccio di ferro forte tra Djokovic, che ha vinto otto volte a Melbourne, e gli organizzatori degli Australian Open, che hanno fatto sapere che i tennisti non vaccinati non saranno ammessi allo Slam. Djokovic fa parte del fronte dei tennisti che ancora non hanno effettuato il vaccino e il serbo non ha intenzione di fare a breve. Dall'Australia intanto è arrivato un messaggio chiaro e tondo a Djokovic, che forse potrebbe volare a Melbourne anche senza vaccino. Perché da Melbourne hanno fatto sapere che possono iscriversi allo Slam anche i tennisti che non hanno effettuato il vaccino, ma ci sono quattro casi che possono consentire ai tennisti di ottenere una esenzione medica: