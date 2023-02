Djokovic ha vinto gli Australian Open da infortunato: giocava con uno strappo da 3 centimetri Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open da infortunato. Il serbo ha giocato con uno strappo di 3 centimentri riuscendo comunque a trionfare contro Tsitsipas. A rivelarlo è stato il direttore del torneo australiano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Una vittoria festeggiata come se fosse la prima volta per lui e invece Novak Djokovic è riuscito a trionfare per la 10ª volta gli Australian Open battendo a Melbourne in finale con il punteggio di 6-3 7-6 7-6 Stefanos Tsitsipas. Il 22° titolo Slam per Djokovic, che da lunedì è tornato ad essere numero 1 ATP, è stato un'esplosione di gioia per il tennista serbo che è scoppiato in un pianto liberatorio a fine gara. Ha pianto ripensando agli ultimi dodici mesi in cui ha vinto tutto, ma soprattutto a quella triste vicenda in cui un anno fa fu mandato via dall'Australia, espulso per non aver fatto il vaccino Covid e aver mentito fornendo un certificato falso.

La fasciatura applicata sulla coscia sinistra di Djokovic.

Insomma, in quell'esultanza c'è tutto ciò che covava dentro da un anno riprendendosi nuovamente il tetto del mondo. Djokovic si è commosso e due anni dopo aver vinto l'Australian Open con uno strappo addominale pare proprio sia stato in grado di vincere anche questa convivendo con un infortunio. In effetti dietro quella vistosa fasciatura alla coscia sinistra che nella seconda settimana del torneo aveva insospettito tutti, si nascondeva effettivamente un infortunio grave che incredibilmente il serbo è riuscito a superare. A rivelarlo è stato Craig Tiley, direttore del torneo australiano che ha svelato proprio quale fosse l'entità dell'infortunio. "Aveva uno strappo di 3 centimetri al tendine del ginocchio".

Tiley ha chiaramente sciolto i dubbi di tutti coloro i quali pensavano che effettivamente Djokovic stesse giocando infortunato che comunque non gli ha impedito di essere incoronato campione contro Tsitsipas: "Aveva uno strappo di 3 centimetri al tendine del ginocchio – spiega sottolineando come avesse guardato le ecografie – Novak a volte soffre di una cattiva reputazione e ci sono state molte speculazioni sulla veridicità di queste informazioni, è difficile credere che possa essere realistica una cosa del genere con questo tipo di infortunio, ma è notevole". Tiley spiega inoltre l'enorme forza dimostrata dal campione serbo: "Lo ha gestito con grande professionalità – ha aggiunto – È sempre concentrato su tutto ciò che fa, ogni minuto di ogni giorno. Cosa mangia, cosa beve, cosa fa, come lo fa".

Djokovic tiene tra le braccia la coppa degli Australian Open.

Chiaro che il direttore del torneo australiano in questo momento parli di "strappo" muscolare. Ma sta di fatto che un'apertura di 3 centimetri sia comunque difficile da gestire nel corso di una competizione sportiva e in una disciplina, come quella del tennis, che richiede movimenti continui nel corso della gara. Probabile pure che Djokovic avesse giocato con un'elongazione che sicuramente può mettere a dura prova la performance di un atleta ma che rispetto a uno strappo è più facile da gestire. Ovvio però che quella del serbo resti comunque un'impresa eroica che certifica ancora una volta – se ancora ce ne fosse bisogno – il valore assoluto di Djokovic che ha dato tutto sé stesso per centrare l'ennesimo trionfo della sua carriera capace di riportarlo nuovamente sul tutto del mondo.