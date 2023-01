Il crollo emotivo di Djokovic: in lacrime dopo aver vinto ancora gli Australian Open Novak Djokovic ha vinto per la decima volta gli Australian Open. Dopo aver sconfitto in tre set Tsitsipas, il numero 1 del mondo ha festeggiato con staff e famiglia e poi si è commosso.

A cura di Alessio Morra

Che vincesse gli Australian Open era praticamente scontato. Non c'erano quote buone né speranze per gli avversari. E infatti Novak Djokovic ha vinto a Melbourne per la decima volta. Ma per un grande campione ogni successo non è scontato. Dopo essersi preso tutto: successo australiano, record di Slam (eguagliato) e numero 1 del mondo il serbo si è commesso, e anzi è sprofondato nelle lacrime. Un momento che non ha lasciato indifferente nessuno.

Negli ultimi sette mesi ha perso solo una partita Djokovic, che a Melbourne si è presentato con i galloni del favoritissimo. Ha spazzato via tutti gli avversari, concedendo le briciole pure a giocatori di buon livello come de Minaur, Rublev e Paul. In finale ha avuto sempre il match in pugno e ha battuto 3 set a 0 Tsitsipas. Si è ripreso tutto con questo successo Djokovic, che dopo la partita ha mostrato quanto fosse sulla corda. Teso come una corda di violino.

E una volta salutato l'avversario e chiesto al pubblico di abbracciarlo, sale sugli spalti, festeggia in modo anche molto vigoroso con il suo staff, la sua famiglia, poi dopo una trentina di secondi scende giù e ha un crollo emotivo.

Djokovic si stende per terra, è in lacrime. Piange. Piange di gioia, pensa agli ultimi dodici mesi, in cui ha vinto tutto, ma pensa anche o forse soprattutto al momento in cui era stato mandato via dall'Australia, un anno fa, espulso perché non aveva fatto il vaccino per il Covid e aveva mentito fornendo un documento falso. In pochi secondi ha pensato a tutto questo e dopo aver vinto la finale si è commosso.

Djokovic ha vinto il ventiduesimo trofeo dello Slam della sua carriera, ha eguagliato così il record di Rafa Nadal. Vincendo per la decima volta gli Australian Open ha migliorato il suo precedente primato ed ha vinto il titolo numero 93 della sua carriera. E soprattutto da domani sarà nuovamente il numero 1 ATP. E Djokovic ha disputato una decina di tornei.