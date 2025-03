Djokovic ha una crisi di identità in campo: urla parole in serbo contro se stesso, il significato

video suggerito

Novak Djokovic sta facendo parlare nelle ultime ore soprattutto per le azioni del PTPA, ovvero il sindacato da lui fondato. È tempo però di pensare anche al campo e al tennis giocato con i dubbi sulle sue condizioni, dopo qualche problema fisico di troppo nella prima parte di stagione. Nole che è reduce da tre sconfitte consecutive, si è mostrato scettico durante un allenamento sul suo stato di forma. Un video registrato dagli spalti ha messo a nudo le difficoltà del campione serbo che ha parlato nel suo idioma.

Djokovic in difficoltà in allenamento, un video mostra cosa succede a Miami

Novak ha giocato qualche scambio per riscaldarsi durante un allenamento, mostrando però di non sentire al meglio il suo tennis. Infatti dopo uno scambio, Djokovic ha evidenziato le perplessità sul suo gioco tenuto in piedi a suo dire solo dal servizio. Questo infatti l'unico colpo che il 37enne ha sentito bene: "In questi giorni, solo i buoni servizi mi stanno salvando. Solo i buoni servizi mi stanno salvando per rimanere negli scambi". Anche con il linguaggio del corpo, Nole ha fatto intravedere la sua delusione parlando con qualcuno del suo team. Dopo pochi minuti ha concluso la sua sessione.

Come sta Novak Djokovic, le parole da Miami

Insomma segnali non certo incoraggianti in vista del torneo di Miami, dove Djokovic vuole provare ad invertire il trend. Dopo l'eliminazione per mano di Zverev agli Australian Open, il giocatore serbo è uscito di scena subito a Doha e Indian Wells per mano di Matteo Berrettini e van de Zandschulp. Non è stato certo il miglior Djokovic come confermato poi da lui stesso in conferenza stampa a sottolineare una condizione anche fisica non ottimale.

La speranza è che questo video certifichi solo un momento no in allenamento, e non una condizione prolungata. D'altra parte lo stesso Djokovic al suo primo incontro con la stampa in quel di Miami ha rivelato di essere comunque soddisfatto per aver fatto tutto il possibile in allenamento: "Ho lavorato sodo, dando il massimo sul campo di allenamento".