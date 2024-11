Djokovic fa meditazione lasciando i tifosi sbalorditi, ma nel video impressionante c’è un trucco Novak Djokovic protagonista di un curioso video che ha diviso i tifosi. Posa eccezionale per il tennista serbo, figlia però di un trucco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Cosa sta facendo Novak Djokovic mentre i suoi più prestigiosi colleghi sono impegnati alle Finals di Torino? Il tennista serbo a quanto pare è già al lavoro per la prossima stagione, con l'obiettivo di mettere da parte i problemi fisici. Le ultime immagini di Nole risalgono ad una seduta di meditazione effettuata in campo. In un video ripreso di nascosto si nota Djokovic in spaccata, apparentemente sulla rete di metà campo. Equilibrio eccezionale? Non proprio perché in realtà le immagini sono create ad arte dall'autore del contenuto.

Djokovic fa meditazione sul nastro della rete in campo, il video è impressionante ma è un trucco

Quest'ultimo è un famoso produttore di video di Los Angeles che ha ripreso il tennista mentre era alle prese con un particolare "allenamento". Ari Fararooy ha filmato Djokovic da lontano, e poi ha effettuato uno zoom. Guardando attentamente le immagini si può notare Novak, apparentemente all'oscuro delle riprese, assolutamente concentrato con le gambe perfettamente divaricate in una posa meditativa. C'è un particolare però che colpisce soprattutto l'occhio, ed è quello relativo al dove si trova Nole.

Il segreto della posa "assurda" di Djokovic

Il recordman di vittorie nei tornei dello Slam sembra essere in equilibrio sulla rete del campo, proprio all'altezza della zona centrale della stessa. Una situazione praticamente impossibile sia per il peso del giocatore, che per la capacità di restare perfettamente in bilico sul nastro. Inutile provare a capire se si tratti di un effetto ottico o magari addirittura della realtà. È semplicemente un trucco creato ad arte dall'autore del video specializzato in questo tipo di modifiche per rendere contenuti apparentemente normali speciali. Basta effettuare una ricerca sul suo profilo Instagram per apprezzare tutti i video particolari di questo noto video creator.

Niente intelligenza artificiale o "miracolo" di elasticità e flessibilità per Djokovic che magari è stato al gioco, fingendo di essere all'oscuro delle riprese. Una risposta per tutti i tifosi che sui social hanno commentato il video dividendosi, con le più curiose teorie. Compresa quella relativa alla possibilità che Djoker fosse seduto su un paletto posizionato al centro della rete. Il suo sguardo finale verso la camera, come se fosse stato scoperto, sembra poter reggere il gioco.