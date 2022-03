Djokovic è nel tabellone di Indian Wells ma non può giocare senza vaccino: cosa succede adesso Dopo il caso esploso agli Australian Open, Djokovic potrebbe non partecipare anche a Indian Wells: il serbo è inserito nel sorteggio ma senza l’esenzione dal vaccino dovrà rinunciare al primo Masters 1000 dell’anno.

A cura di Vito Lamorte

Novak Djokovic è stato incluso nel sorteggio di Indian Wells, ma non è chiaro se l'ex numero 1 del mondo potrà entrare negli Stati Uniti per prendere parte al torneo. Il tennista serbo, vincitore di 20 tornei del Grande Slam, non si è ancora vaccinato contro il Covid-19 e questa situazione potrebbe vietargli nuovamente di scendere in campo come accaduto per gli Australian Open, quando venne espulso dal paese oceanico a seguito di una disputa legale di 11 giorni con il governo.

Il 34enne sta ancora aspettando di sapere se lo US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gli concederà un visto per partecipare al BNP Paribas Open in California alla fine di questa settimana oppure no. Se dovesse riuscire ad ottenere l'esenzione e quindi a partecipare la torneo dove in un'ipotetica semifinale potrebbe incrociare Matteo Berrettini, il quale sulla sua strada potrebbe ritrovarsi contro Felix Auger Aliassime e Alexander Zverev.

In una dichiarazione degli organizzatori si legge: "Novak Djokovic è al momento nell'entry list e di conseguenza ha preso parte al sorteggio. Siamo in contatto con il suo team, ma non è ancora deciso se parteciperà all’evento e se otterrà l’approvazione dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie per entrare nel Paese. Forniremo degli aggiornamenti quando ne sapremo di più".

Il sito web del CDC indica che i cittadini non statunitensi devono mostrare la prova della vaccinazione contro Covid-19 per poter approdare in aereo negli USA: senza di quella Nole non potrà neanche uscire dall'aeroporto, di qualsiasi città americana si tratti. Pochi giorni Djokovic aveva fatto sapere di non essersi ancora sottoposto a vaccinazione e aveva dichiarato alla BBC di essere disposto a non prendere parte ai tornei per mantenere la sua libertà di scelta ("Non sono mai stato contrario alla vaccinazione, ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo"). Il serbo è l'unico giocatore nella top 100 maschile a non essere vaccinato contro il Covid.

I funzionari del torneo di Indian Wells hanno chiarito che tutti coloro che sono ammessi sul posto devono essere vaccinati e le sue speranze di prendere parte alla manifestazione restano appese ad un filo: gli organizzatori hanno messo lo stesso il suo cartonato insieme a quello degli altri atleti che mancheranno in questa edizione. Un segnale? Dopo l'esclusione dall'AUS Open, Nole è sceso in campo per il suo primo torneo dell'anno a Dubai la scorsa settimana ed è stato battuto dal numero 123 Atp Jiri Vesely, cedendo lo scettro di numero uno del mondo a Daniil Medvedev.

Potrà partecipare, invece, al Roland Garros dopo che la Francia ha fatto sapere che sospenderà il pass di vaccinazione dopo la diminuzione dei casi di Covid-19: Djokovic potrà prendere parte al Monte-Carlo Rolex Masters a partire dal 10 aprile prima di essere nuovamente in pista sulla terra rossa dell'impianto tennistico situato del XVI arrondissement di Parigi.

Se Djokovic non riuscisse a ottenere l'esenzione a prendere il suo posto sarebbe il bulgaro Grigor Dimitrov.