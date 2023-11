Djokovic-Dimitrov oggi a Parigi Bercy: orario e dove vedere la partita di tennis in diretta TV e streaming Djokovic-Dimitrov è la finale del torneo 1000 di Parigi Bercy. I due tennisti scenderanno in campo oggi alle ore 15. Il match si potrà seguire in TV su Sky, non è prevista la diretta in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic e Grigor Dimitrov disputeranno la finale di Parigi Bercy. La partita si disputerà oggi e non inizierà prima delle ore 15. Djokovic-Dimitrov si potrà seguire in diretta TV su Sky e in streaming con Sky Go e NOW. I precedenti sono terribilmente in favore di Djokovic, che conduce 11 a 1! Quando sarà chiuso il torneo di Bercy il mondo del tennis si trasferirà a Torino, per le ATP Finals, che prenderanno il via il 12 novembre.

Parigi Bercy, a che ora gioca Djokovic oggi contro Dimitrov: orario e programma

La finale del torneo di Parigi Bercy, l'ultimo 1000 della stagione 2023, la disputeranno Novak Djokovic e Grigor Dimitrov. L'incontro è in programma per le ore 15 di domenica 5 novembre. Dovrebbero essere puntuali i due tennisti. Perché la finale del doppio si disputerà in mattinata.

Dove vedere Djokovic-Dimitrov in diretta TV e streaming

Il match tra il numero 1 ATP e il talentuoso tennista bulgaro verrà trasmesso in diretta TV e in esclusiva da Sky, che lo manderà in onda su Sky Sport Tennis (canale 203) e su Sky Sport Uno (canale 201). Telecronaca di Pero e Bertolucci. Streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

I precedenti tra Djokovic e Dimitrov

A guardare i precedenti non c'è partita. Il bilancio è addirittura 11-1 a favore di Djokovic, che ha perso un incontro disputato oltre dieci anni fa nel torneo di Madrid, sulla terra in altura. Va detto, però, che spesso le loro sfide sono state molto equilibrate. L'ultimo confronto è datato maggio 2023. Djokovic si impose in tre set a Roma. Curiosamente è la terza sfida a livello indoor tra i due, pure questa sarà a Parigi Bercy.

La settimana prossima si giocano le ATP Finals di Torino

Da domenica 12 a domenica 19 novembre si disputano le Finals. A Torino scendono in campo i migliori otto giocatori al mondo. Djokovic è praticamente certo di chiudere al numero 1. Il serbo vorrà vincere ancora una volta le ATP Finals. In campo tanti big come Alcaraz e Medvedev, oltre a Tsitsipas e Zverev. Jannik Sinner giocherà da numero 4 al mondo e sembra avere grosse chance per arrivare in semifinale. Qualificati pure Rublev e Rune.