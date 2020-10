Novak Djokovic al Roland Garros ha confermato il suo strepitoso momento di forma battendo in tre set il russo Karen Khachanov e volando ai quarti di finale. Il numero uno al mondo serbo però si è reso protagonista di un episodio sfortunato, e non solo per lui. Nole ha infatti nuovamente colpito un giudice di sedia con una pallinata in pieno volto. Al contrario di quanto accaduto agli US Open, quando Djokovic fu squalificato dal torneo, questa volta non ci sono stati provvedimenti per lui, trattandosi di un incidente avvenuto durante un'azione di gioco.

Novak Djokovic si conferma uno schiacciasassi. Il numero uno al mondo e prima testa di serie del torneo ha superato in tre set il russo Karen Khachanov, n.16 Atp, col punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. Ora il serbo affronterà il vincitore del match tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il tedesco Daniel Altmair. L'ultimo incrocio con il primo si concluse in malo modo, agli US Open, quando Djokovic venne clamorosamente squalificato a causa di una pallinata che colpì in pieno volte una delle giudici di linea. Un episodio che inevitabilmente fece il giro del mondo, con tanto di danno d'immagine per il campione serbo.

E proprio durante il match con Khachanov, Novak Djokovic ha rischiato di rivivere quanto accaduto in terra americana. Nel tentativo di rispondere ad un servizio molto angolato del russo, Djokovic ha colpito male la pallina centrando in pieno volto un giudice di linea. Quest'ultimo è rimasto al suo posto, pur accusando il colpo con il tennista che si è prontamente scusato. Fortunatamente nessuna conseguenze per il giudice, a parte un po' di indolenzimento, con l'arbitro che non ha preso provvedimenti giustamente nei confronti del numero uno al mondo. Il tutto infatti è avvenuto durante una fase di gioco, senza la sua responsabilità.