Djokovic ci sa fare anche con i piedi: gran gol ed esultanza show prima di Indian Wells Djokovic prima di Indian Wells si è dedicato ad un allenamento molto particolare con il pallone, show in partitella per Nole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Com'è da calciatore Novak Djokovic? Non male, a giudicare dai particolari allenamenti per Indian Wells. Un video circolato poi sui social ha mostrato il numero uno al mondo alle prese con una particolare partita di calcio, con alcuni amici. E Nole, proprio come fa sul campo da tennis, si è messo in mostra con una giocata super, seguita da un'esultanza particolare.

Djokovic si è andato a prendere il pallone con caparbietà con uno stop perfetto ad anticipare, non un avversario, ma un compagno di squadra. Subito dopo uno-due per liberarsi per Nole che, ricevuta palla, si è accentrato e ha sorpreso i difensori dell'altra squadra con un colpo di tacco. Pallone finito nella mini-porta, quella che si usa nelle partitelle a ranghi ridotti, e dunque gol per la squadra del campione serbo.

Un gioco di prestigio quello di Djokovic che ha “nascosto” il pallone ai componenti dell’altra squadra e ha celebrato tutto in modo molto divertente. Espressione sorpresa, e faccia che era tutta un programma per Nole che poi, a dimostrazione dello stupore per quanto fatto, si è coperto il viso con le mani, facendo il gesto degli occhiali per prendere in giro scherzosamente gli avversari.

Leggi anche Djokovic vuole andar via dopo la prodezza di Dimitrov: prodezze e risate a Indian Wells

Grande relax e sorrisi per questo particolare allenamento, che è diventato poi virale, con qualcuno che scherzosamente ha proposto il premio Puskas (riservato al gol più bello della stagione) per il celebre tennista.

D'altronde Djokovic non ha mai fatto mistero della sua passione per il calcio. Nole è un grande tifoso del Milan e non perde occasione per seguire i rossoneri. A Indian Wells, ha trovato dunque il modo di divertirsi anche con il pallone, come molti suoi colleghi. Nei giorni scorsi infatti anche Tsitsipas si è disimpegnato con il calcio, anche se il risultato non è stato brillante come quello del suo ben più celebre collega. Djokovic è uno sportivo a tutto tondo.