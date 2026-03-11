Djokovic chiede l’uso della moviola in campo per un gesto di Rinderknech: l’arbitro gli dà il punto

Durante il match di doppio a Indian Wells tra le coppie Djokovic-Tsitsipas e Rinderknech-Vacherot, si è verificato un episodio particolare: il campione serbo ha chiesto all’arbitro di rivedere in video un gesto fatto dal francese durante un punto sbagliato dal suo compagno, l’esito della review gli ha dato ragione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Novak Djokovic stanotte è stato eliminato dal torneo di doppio di Indian Wells, dov'era iscritto in coppia con Stefanos Tsitsipas: i due hanno perso, in due set molto tirati (7-6/7-5 in quasi due ore), contro i cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot. La partita ha vissuto un momento abbastanza teso nel primo set, quando su un facile smash sbagliato da Tsitsipas si è visto Djokovic fare subito all'arbitro il gesto della richiesta di revisione alla ‘moviola' di quanto appena accaduto, ovvero ricorrere a quella che a termini di regolamento si chiama "video review" e che un giocatore può chiedere al giudice di sedia su alcuni episodi non oggettivi (come è invece una palla fuori, su cui ormai decide insindacabilmente l'occhio elettronico).

Cosa è successo tra Djokovic e Rinderknech nel torneo di doppio di Indian Wells

In questo caso, il campione serbo riteneva che un gesto abbastanza plateale e decisamente strano fatto da Rinderknech prima che Tsitsipas colpisse la pallina, ovvero roteare in aria la sua racchetta, configurasse chiaramente quello che a termine di regolamento si chiama "hindrance" ("impedimento, ostruzione"), avendo distratto il greco nel momento dello smash.

Non c'è un limite alle richieste di revisione video da parte di un giocatore durante una partita. L'arbitro la può accogliere purché la ritenga ragionevole e tempestiva, rifiutandola invece se è tardiva o irragionevole. Nessun problema nel caso sottoposto da Djokovic, che ha visto non solo la sua richiesta accolta, ma anche coronata da successo.

L'arbitro accoglie la richiesta di "video review" e ribalta il punto

"Signore e signori, dopo la video review, il signor Rinderknech ha mosso la sua racchetta, questo è interpretato che sia un ‘hindrance', dunque punto a Djokovic e Tsitsipas", ha annunciato il giudice, ribaltando la decisione iniziale dopo aver rivisto quanto accaduto sul proprio monitor.

Niente di particolarmente grave, tuttavia una scena di questo tipo raramente si vede su un campo da tennis a questo livello. Il match alla fine è stato vinto da Rinderknech e Vacherot, ponendo fine al cammino di Djokovic a Indian Wells nel doppio. Il serbo resta in gara nel torneo di singolare: dopo due primi turni sofferti contro Majchrzak e Kovacevic, entrambi vinti al terzo set, Nole affronterà negli ottavi di finale l'inglese Jack Draper, attualmente sceso al numero 14 del ranking.