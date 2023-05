Djokovic al Roland Garros dà già spettacolo, l’imitazione è sorprendente: il pubblico capisce subito Novak Djokovic in attesa di esordire al Roland Garros sta già dando spettacolo in allenamento. Imitazione spettacolare per il serbo che ha strappato gli applausi di tutti.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic è uno dei protagonisti annunciati del Roland Garros. Il tennista serbo attualmente al terzo posto nel ranking ATP si trova nella stessa parte di tabellone della prima testa di serie Alcaraz, che potrebbe affrontare in semifinale. Ma come sta Nole? Gli Internazionali d'Italia hanno sollevato non pochi dubbi sulle sue condizioni, che parevano non ottimali. In Francia però potrebbe essere un'altra storia, e c'è già una certezza relativa al morale del campione di Belgrado: il morale è alto.

Nel match contro Rune a Roma, Djokovic era infatti apparso molto nervoso anche probabilmente per qualche problema alla schiena e al gomito. A distanza di qualche giorno però il 22 volte vincitore di uno Slam sembra essere in uno stato di forma migliore. In attesa dell'esordio contro Kovacevic, Nole si sta allenando sui campi del prestigioso impianto dello Stade Roland Garros. In primis il giocatore classe 1987 si è concesso una seduta di lavoro con il finlandese Emil Rusuvuori, concentrandosi poi su allenamenti specifici sui fondamentali.

In particolare davanti al pubblico francese Djokovic si è soffermato anche sul servizio, colpendo la pallina in direzione dei componenti del suo staff. Durante uno dei turni di battuta, ecco che Novak ha deciso di concedere un po' di spettacolo. Postura particolare per lui con la fase di caricamento atipica: il serbo ha portato la racchetta molto in basso, piegando il bacino tutto all'indietro. Qualcuno sugli spalti si è subito reso conto che la sua era semplicemente un'imitazione urlando tra l'altro il nome del destinatario dello sfottò del tennista. Chi ha provato ad emulare? Il suo allenatore nonché grande gloria del tennis Goran Ivanisevic.

I due insieme hanno raggiunto risultati importanti, con Djokovic che ha vinto sette titoli del Grande Slam da quando lavora con il campione di Wimbledon croato. Tra i due c'è grande feeling, nonostante qualche momento di tensione legato soprattutto allo stress della partita.

L'ultimo esempio proprio a Roma, quando Nole si è scagliato contro il suo angolo, per sfogare la sua frustrazione. Ora l'imitazione, dopo quelle celebri sfoderate in passato di tanti suoi colleghi, prima di lasciarsi andare ad un bel sorriso in totale sintonia con il pubblico che ha gradito. Djokovic è carico.