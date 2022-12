Djokovic abbattuto da una pallinata, Sabalenka e Badosa lo salvano: lo sketch è esilarante Show di Novak Djokovic in occasione della World Tennis League, con la complicità di Badosa e Sabalenka. Tutto è nato da una pallinata.

Morale non alto, ma altissimo per Novak Djokovic. Il campione serbo è carico a palla in vista della nuova stagione alle porte. Il fatto di aver avuto il via libera per la partecipazione agli Australian Open, con buona pace del suo status vaccinale dopo il caos della scorsa stagione, è un'ottima notizia. Nole non vede l'ora di tornare a giocare per provare a riprendersi il primo posto del ranking ATP e soprattutto collezionare nuovi trofei, nel duello a distanza con Nadal ora che Federer si è ritirato dalla scena. Nel frattempo per l'attuale numero 5 del mondo è tempo di dare spettacolo.

Si diverte e fa divertire Djokovic, impegnato come molti suoi colleghi nel torneo esibizione World Tennis League. Si tratta di una competizione a squadre miste che non è affiliato all'ATP e alla WTA e che si svolge a Dubai negli Emirati Arabi Uniti presso la Coca-Cola Arena. Il giocatore serbo ha giocato contro il rientrante Zverev incassando una sconfitta, e approfittato poi dei match di doppio e doppio misto per divertirsi.

Inserito nella squadra dei Falcons, con Dimitrov, Sabalenka e Badosa, ha assistito dalla panchina alla sfida che ha visto impegnati il giocatore bulgaro e la spagnola. Nole è stato incontenibile, a più riprese. Ad un certo punto infatti si è lasciato trasportare dalla musica diffusa dagli altoparlanti nell'impianto, dedicandosi ad un simpatico balletto, che ha divertito il pubblico. Un trascinatore assoluto il serbo, che ha deviato l'attenzione degli spettatori dalla partita. Niente però in confronto di quanto accaduto in un altro momento che è finito poi al centro di video molto condivisi sul web e sui social.

Sempre nel corso del confronto tra Rune/Mirza e Dimitrov/Badosa, Djokovic che era seduto in panchina è stato colpito alla gamba da una risposta maldestra della giocatrice indiana. A quel punto ecco che Nole si è accasciato sul terreno di gioco fingendo un malore. Subito è intervenuta la Sabalenka che ha provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco.

Sono arrivati sul posto anche Dimitrov e Badosa che hanno dato man forte alla bielorussa. Dopo qualche secondo ecco il risveglio di Djokovic, tra gli applausi di tutto l'impianto. Appuntamento tra meno di un mese, quando la simpatia lascerà il posto all'agonismo.