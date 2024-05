Darderi smette di giocare a Roma e si precipita dall’altra parte del campo: una raccattapalle sta male

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Fuori programma nella partita tra Luciano Darderi e Mariano Navone valida per il secondo turno degli Internazionali di Roma. Durante il secondo set, improvvisamente i giocatori si sono fermati sul campo del Foro Italico, con le telecamere televisive che hanno staccato cambiando inquadratura come si fa quando c'è un problema di salute. L'ultima immagine visibile è stata quella del giocatore italiano che si è dato da fare per partecipare ai soccorsi per qualcuno colpito da un malore. Di chi si trattava? Di una povera raccattapalle.

Questa volta a stare male non è stato un tifoso, ma qualcuno appunto che era in campo e posizionato a ridosso dei tabelloni, alle spalle dell'argentino. Inizialmente si è pensato che ad avere accusato problemi fosse stato proprio Navone, scomparso dai radar. In realtà sia lui, che Darderi si sono immediatamente accorti della situazione e hanno prestato soccorsi alla ragazza. Encomiabile l'atteggiamento di Luciano che senza pensarci su due volte, di corsa, si è recato in panchina per prendere delle bottigliette di acqua fresca da recapitare alla raccattapalle.

Dopo qualche minuto di attesa e di preoccupazione la situazione è rientrata, con la ragazza che è stata subito accompagnata fuori sulle sue gambe. Il pubblico le ha riservato un applauso, per incoraggiarla dopo quello che sembrerebbe essere stato il classico colpo di sole. D'altronde non è la prima a sentirsi male sugli spalti durante un match degli Internazionali d'Italia.

Per ben due volte sono stati registrati dei malori sulle tribune durante le partite di Rafa Nadal. Anche il campione spagnolo, come Darderi si è impegnato in campo per dare il suo contributo ai soccorritori sempre pronti a scendere in campo a sostegno di tutti. Fortunatamente finora si è trattato solo di malori senza conseguenze e legati solo a temperature alte ed esposizione al sole diretto.