Daniil Medvedev umilia a Munar a Parigi e si scusa: “Succede solo una volta l’anno”

Daniil Medvedev è sempre protagonista. C’è poco da fare. Nel bene o nel male è in copertina. Stavolta lo è per qualcosa di simpatico, ironico, come è nel suo personaggio. Perché a Parigi, nell’ultimo torneo 1000 della stagione, ha schiantato Munar al primo turno, alla stretta di mano si è quasi scusato e facendolo ha detto una frase che lo rappresenta maledettamente.

Medvedev travolge Munar

Gli ultimi mesi sono stati positivi, considerando il suo talento può fare sempre di più, ma dopo due anni e mezzo è tornato a vincere un titolo ATP (ad Almaty) e ha giocato le semifinali nel 1000 di Shanghai. Tecnicamente sogna ancora un posto alle Finals di Torino, ma oggettivamente è molto difficile. A Parigi ha pescato Jaume Munar e lo ha travolto. La partita appena iniziata è già finita, 6-1 6-3. Senza scampo lo spagnolo.

Le scuse di Medvedev a Munar dopo la vittoria

Medvedev, con quella faccia un po’ così, tra il contento e il ti ho distrutto, quando vince l’ultimo punto si avvicina verso la rete in attesa di Munar e quando lo vede stringendogli la mano gli dice: “Succede una volta all'anno, mi dispiace”. Cosa succede una volta l’anno? Che gioca in modo spaziale. E farne le spese è stato Munar, che con il sorriso ha salutato il russo forse pensando alla spazzolata subita o al fatto che comunque ha vissuto l’annata migliore della sua carriera, che terminerà giocando le Final Eight di Coppa Davis.

Medvedev nella Race sale così al numero 12 (dietro a Ruud e di poco davanti a Davidovich Fokina), nel secondo turno giocherà contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ritornato alle gare dopo l'infortunio patito contro Sinner a Wimbledon.