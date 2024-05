Daniele Collins brutalmente sincera: “Voglio dire la verità, gioco perché devo pagare le bollette”

video suggerito

Marco Beltrami

Danielle Collins si ritirerà al termine della stagione. Un peccato, visto che la tennista americana sta giocando un tennis importante, con risultati molto positivi. La classe 1993, che ha trionfato nel WTA 1000 di Miami, sta facendo i conti con un finale di carriera di alto livello, e proprio in questi giorni è impegnata in quello che sarà il suo ultimo Roland Garros. Collins che è stata pesantemente condizionata da tanti infortuni, e dall'artrite reumatoide, non ha nascosto che ha una necessità particolare di giocare in questa stagione, di natura economica.

Danielle Collins al Roland Garros dopo Strasburgo: sta giocando tantissimo

Prima di giocare a Parigi infatti, Danielle Collins è stata impegnata nel WTA 500 di Strasburgo dove ha raggiunto la finale. Ha fatto bene, l'ex finalista degli Australian Open e numero 10 WTA a giocare così tanto, anche a ridosso del prestigioso Slam? In conferenza Collins ha spiegato: "La migliore preparazione sono le partite. È stato bello disputare un torneo di livello 500 la settimana prima di uno Slam. E ho giocato delle partite fantastiche. In un certo senso sentivo che sarebbe stata la migliore pratica per me, quindi è stato un gioco da ragazzi, stavo bene".

Collins gioca a tennis per pagare le bollette prima del ritiro

Al di là di tutto, c'era anche uno stimolo importante di natura economica: "Ho pensato di non giocare per un attimo poi mi sono detta che mi sarei annoiata. Devo dirvelo: devo mantenermi. Ho le bollette da pagare, va bene? Ho le bollette da pagare. E nelle settimane di allenamento non guadagni soldi, gli assegni li guadagni nelle settimane dei tornei". Un'affermazione per certi versi sorprendente, se consideriamo che in carriera ha guadagnato complessivamente 8,6 milioni di dollari, ovvero quasi 8 milioni di euro e 1.9 milioni di dollari (1.74 milioni di euro), in stagione.

La storia di Danielle Collins e i suoi problemi economici

A quanto pare però non è tutto oro quello che luccica per Danielle che ha delle necessità, a pochi mesi dalla conclusione della sua carriera e vuole mettere come si suol dire fieno in cascina. D'altronde Collins ha un grande rispetto dei soldi, visto che in giovane età ha dovuto fare i conti con i problemi economici della sua famiglia, che l'hanno spinta a giocare contro il muro o persone più grandi. Alla luce di queste difficoltà non ha potuto per i primi tempi partecipare ai tornei esteri ma solo a quelli locali.

Anche per questo ha deciso di studiare per crearsi un piano B e sfruttare le borse di studio. D'altronde con i proventi del tennis non avrebbe potuto completare il suo percorso formativo all'università. Dopo essersi laureata in scienze della comunicazione, ha deciso di iniziare definitivamente la carriera da professionista. E ora in questo finale di avventura, l'obiettivo è quello di guadagnare il più possibile, pensando anche al dopo.