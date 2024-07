video suggerito

Cosa fa Sinner nel giorno di riposo a Wimbledon: va in missione incappucciato ma lo riconoscono tutti Jannik Sinner a cavallo dei match con Berrettini e Kecmanovic ha fatto il tifo, dal vivo, per la sua fidanzata Anna Kalinskaya, impegnata nel match di secondo turno del torneo femminile di Wimbledon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha dovuto dare il massimo per battere Matteo Berrettini e per qualificarsi per il terzo turno di Wimbledon. Una partita epica, un successo pesantissimo per l'azzurro che ora sul suo cammino troverà Kecmanovic, giocatore serbo che ha sempre battuto. Nel giorno di riposo tra un incontro e l'altro, oltre all'allenamento, il numero 1 del mondo ha trovato anche il tempo per andare a fare il tifo per la sua fidanzata, Anna Kalinskaya, impegnata nel match di secondo turno del torneo femminile.

Kalinskaya al terzo turno di Wimbledon

La storia sentimentale tra Sinner e Kalinskaya è venuta fuori da qualche settimana, i due non ne hanno fatto mistero. Jannik parlò della sua dolce metà anche dopo il trionfo di Halle, e nei rispettivi match di primo turno si sono seguiti a vicenda dal vivo. Il derby con Berrettini, terminato tardi, la giocatrice russa lo ha visto dall'albergo, Sinner invece avendo tempo a disposizione è riuscito a seguire dal vivo l'incontro della sua fidanzata, che ha vinto 6-4 6-1 con Bouzkova e si è qualificata per il terzo turno, raggiungendo, secondo classifica, l'obiettivo minimo del torneo.

Sinner prova a nascondersi, ma è impossibile non riconoscerlo

Sinner nel turno precedente aveva provato a nascondersi, anche stavolta era sempre incappucciato, con la felpa a coprirlo dal sole, ma il numero 1 ATP non può passare inosservato. Tifosi, curiosi e telecamere lo hanno scovato rapidamente. In ogni caso il tennista italiano è rimasto in disparte, per non dare pressioni ulteriori a Kalinskaya. I due non si sono nemmeno salutati al termine dell'incontro vittorioso, nessun abbraccio, nessuna effusione tra i due. Jannik lascia, correttamente, tutta la scena alla russa che ha giocato e vinto la sua partita. Un bel modo di rilassarsi quello di Jannik, che ha sostenuto con la sua presenza Kalinskaya.

Leggi anche Sinner batte Berrettini in un derby spettacolare a Wimbledon: quasi 4 ore di battaglia durissima

Ma ovviamente il giovedì non lo ha trascorso solo da spettatore. Allenamento in campo, per provare i colpi, e in palestra. Sinner sa di avere la possibilità di vincere Wimbledon e non vuole lasciare nulla al caso, Kecmanovic è il prossimo avversario, sullo sfondo lontani si intravedono Alcaraz e Djokovic, i suoi soliti rivali.