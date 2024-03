Come funziona VAPTR, invenzione geniale che asciuga subito i campi da tennis allagati dalla pioggia Sembra un tosaerba, ma questo strumento ha salvato il tennis a Miami in una sola passata: cos’è il VAPTR, il macchinario che permette di asciugare i campi inagibili per la pioggia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A Miami il tennis è stato ostacolato dalla grande pioggia: tutte le gare in programma nelle ultime 24 ore sono state spostate a causa delle condizioni meteorologiche avverse e dei rovesci che hanno reso impraticabili i campi. Soltanto questo pomeriggio la città ha potuto liberarsi dalla morsa dell'acqua, a per rimettere in sesto i campi sono servite attrezzature particolari.

Le telecamere infatti hanno seguito le attività di diversi addetti ai lavori che cercavano di asciugare il terreno di gioco per poter permettere ai tennisti di giocare ed evitare nuovi slittamenti. E le immagini hanno beccato una strumentazione particolare utilizzata per togliere l'acqua dai campi: si tratta del VAPTR ROLLR, uno strumento indispensabile da utilizzare quando l'acqua rende tutto impraticabile.

È a tutti gli effetti un'invenzione geniale da utilizzare quando tutto è allagato. Il macchinario con un unico passaggio può rimuovere circa il 95% di acqua dalla superficie del campo, riducendo al minimo i tempi di inattività come successo ai Miami Open questo pomeriggio. Ovviamente è molto più potente di una spatola che in questi casi sposterebbe soltanto le pozzanghere da una parte e dall'altra.

Alla vista sembra un tosaerba ed effettivamente la modalità di utilizzo è molto simile, visto che si passa sul campo quasi come per tagliare il prato. In questo caso però il macchinario serve ad asciugare il terreno in una sola passata, rendendolo agibile nel giro di pochissimo tempo. L'invenzione è stata brevettata nel 2019 da Justin Stewart, un giocatore di baseball stufo di essere fermato dalla pioggia.

E siccome spatole, spazzole, asciugamani e ventilatori non rappresentano una soluzione veloce ed efficace, ha deciso di ideare il VAPTR che non sposta semplicemente l'acqua, ma permette di raccoglierla, assorbirla e poi svuotarla lontano dal campo lasciandolo completamente asciutto. Una genialata, ma soprattutto una manna dal cielo in questi casi dove la pioggia diventa un intralcio pesante per tutti i tennisti.