Coco Gauff litiga pesantemente con l’arbitra al Roland Garros: “Vergogna”. Poi scoppia a piangere Nella semifinale del Roland Garros persa contro Iga Swiatek, Coco Gauff molto arrabbiata con l’arbitra Tourte per quello che è sembrato un chiaro errore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La prima semifinale del Roland Garros femminile tra Coco Gauff e Iga Swiatek, vinta dalla seconda, è stata contraddistinta da un momento di forte tensione. La tennista americana ha contestato duramente l'arbitra Aurelie Tourte, la stessa del famigerato errore di Monte Carlo in Sinner-Tsitsipas, per una decisione effettivamente molto discutibile. Coco non ha retto il peso della frustrazione per l'accaduto e si è lasciata andare alle lacrime.

Cosa è successo durante la semifinale del Roland Garros tra Gauff e Swiatek

In avvio di secondo set, una battuta di Swiatek molto profonda è stata chiamata fuori dalla giudice di linea. Subito però è arrivata la correzione della giudice di sedia Aurelie Tourte, che ha visto il servizio buono e ha dato il punto alla giocatrice polacca. Una scelta che ha fatto molto arrabbiare Gauff che avrebbe voluto rigiocare il punto, visto che la chiamata della collaboratrice dell'arbitra a suo dire l'aveva condizionata nella risposta.

Perché Coco Gauff si è arrabbiata con l'arbitra Aurelie Tourte al Roland Garros

Gauff sosteneva di essere stata condizionata dal fatto che la battuta fosse stata chiamata fuori, in quella frazione di secondo. Infatti la tennista americana ha detto all'arbitra: "Sono al mille per cento convinta che la chiamata sia arrivata prima che colpissi, non ho nemmeno finito il colpo". Di fronte alla chiusura perentoria di Tourte alla prospettiva di un dietrofront, Coco è apparsa incredula: "Sei seria? L’ha chiamata subito, puoi chiederglielo".

Nessuna intenzione di chiedere da parte di Tourte che ha invitato la tennista a chiudere la sua polemica. Dagli spalti sono arrivati fischi copiosi, e Coco ha rincarato la dose molto molto arrabbiata: "Sai che hai sbagliato e ti stanno fischiando per questo, ho il diritto di finire il mio colpo e se la chiamata arriva mentre sto tirando…".

Gauff piange in campo dopo l'errore dell'arbitra a favore di Swiatek

Poi ecco il riferimento ad un altro episodio: "È una vergogna, è la seconda volta che succede. È una semifinale del Grande Slam, dovresti conoscere le regole del gioco". Difficile dire a cosa si riferisse, ma il pensiero va a quanto accaduto a Monte Carlo, quando Tourte giudicò buona un servizio di Tsitsipas, ampiamente fuori, penalizzando Jannik Sinner che poi perse la partita.

Dopo l'episodio una Gauff molto provata si è messa a piangere vicino ai tabelloni, coprendosi il volto con le mani. Rabbia e delusione per Coco, certa di aver subito un grave torto. Dopo qualche secondo poi senza fare una piega, è riuscita a riprendere il suo posto in campo.