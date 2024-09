Cobolli vince la Laver Cup senza giocare e diventa l’idolo del Team Europa: discorso emozionante

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Flavio Cobolli si è ritagliato il suo spazio nel corso della Laver Cup e nei festeggiamenti per la vittoria del Team Europe, che è tornato a trionfare dopo due trionfi consecutivi del Team World. Il tennista nato a Firenze ha vinto senza giocare visto che era "alternate", una riserva, però è stata un'esperienza importante per lui e lo stesso azzurro l'ha detto in conferenza ringraziando gli altri.

Nella conferenza stampa finale, tenutasi al termine del match tra Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, Cobolli ha ringraziato l'intera squadra augurandosi di poter partecipare alla Laver Cup molte altre volte in futuro: "Vorrei prima di tutto ringraziare i ragazzi per tutto, perché sono venuto qui in Laver Cup per fare esperienza. Come ho detto durante il mio discorso, sono venuto qui per imparare qualcosa e l'ho fatto. Quindi grazie di tutto. Spero di poter giocare un'altra Laver Cup con voi".

Il tennista italiano è parso emozionato e si è preso l'applauso di tutti i presenti in sala stampa.

Cobolli vince la Laver Cup senza giocare: è l'idolo del Team Europa

La scelta di un capitano come Bjorn Borg di convocarlo come riserva alla Laver Cup, una competizione che ha bisogno di persone pronte a supportare i compagni di squadra e lavorare intensamente in allenamento per farsi trovare pronti alla prima occasione disponibile, è un segnale di quanto Cobolli stia facendo il suo percorso in maniera positiva e della considerazione intorno a lui.

Il tennista classe 2002 ha accettato subito la convocazione e così ha trascorso del tempo con alcuni dei migliori giocatori al mondo, imparare da loro e facendo la sua parte da supporto.

Dimitrov omaggia Cobolli: "Ricordatevi il suo nome"

Bello il riconoscimento anche da Grigor Dimitrov, che in un video durante i festeggiamenti dice "ricordatevi il suo nome": questo, tornando al discorso precedente, fa capire la considerazione che c'è intorno a Cobolli anche da parte degli altri tennisti.

L'atleta nato a Firenze ha festeggiato la vittoria della Laver Cup pubblicando alcune sul suo profilo ufficiale di Instagram.