C'è un uomo fermo in campo durante la United Cup: Sonego e Zverev non possono crederci Curioso episodio in occasione di Sonego-Zverev valida per Italia-Germania di United Cup. Uno sbadato addetto alla sicurezza aveva dimenticato di lasciare il campo.

A cura di Marco Beltrami

L'esordio sfortunato dell'Italia del tennis nella United Cup contro la Germania è stato contraddistinto da un momento tanto curioso quanto esilarante. La cornice è stata quella del secondo singolare, ovvero la sfida tra Zverev e Sonego vinta dal primo in rimonta per due set a uno. Ad un certo punto i due tennisti non hanno potuto riprendere le ostilità perché in campo c'era un terzo uomo. Di chi si trattava? Di uno sbadato addetto alla sicurezza.

Dopo il cambio campo, sul punteggio di 7-6, 1-4, Lorenzo Sonego si accingeva a battere per cercare di ridurre il gap accumulato nel secondo parziale nei confronti del tedesco. Ad un certo punto però Zverev incredulo ha richiamato l'attenzione sia del suo avversario che dell'arbitro. "Aspettate, aspettate, aspettate" ha detto il tedesco che si è reso conto che alla sua sinistra c'era qualcuno dal suo lato di gioco immobile. Proprio sull'ultimo incrocio della riga di corridoio e di fondo ecco in piedi un addetto alla sicurezza, impegnato a dare le spalle sia a Zverev che al resto del campo.

L'uomo non si era accorto che le ostilità stavano per ripartire e così è rimasto fermo a guardare gli spalti pronto ad intervenire in caso di situazioni strane. Dopo l'intervento di richiamo al microfono del giudice di sedia, l'addetto alla security visibilmente imbarazzato e sorridente, è tornato al suo posto facendosi "piccolo piccolo". I due tennisti dal canto loro non hanno potuto far altro che scambiarsi uno sguardo divertito, e anche una bella risata.

Sorrisi che sono tornati anche al momento dei saluti, con un bel gesto di fair play tra Zverev e Sonego. Quest'ultimo non è riuscito a replicare l'impresa di Paolini contro Kerber, e dal 2-0 per l'Italia si è passati all'1-1. Il doppio tedesco poi ha avuto la meglio di quello azzurro regalando la vittoria alla propria squadra. La squadra italiana tornerà in campo nella giornata di mercoledì quando proverà ad avere la meglio della Francia.