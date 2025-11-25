Casper Ruud fa un regalo pazzesco alle sorelle, un attico a testa: le case valgono 11 milioni

Un tesoro di fratello, questo è Casper Ruud. E un tesoro valgono i due attici di lusso che il 26enne tennista norvegese ha regalato alle sue due sorelle, Caroline e Charlotte: il valore complessivo dei due immobili è di ben 11 milioni di euro.

Per Casper Ruud la famiglia è davvero importante: ovviamente non è dai soldi spesi per un regalo che si può giudicare il livello di affetto da parte di una persona e però la cifra stanziata dal 26enne tennista norvegese per le due adorate sorelle è pazzesca, anche per un campione della racchetta che è stato numero due al mondo (tre anni fa, oggi è 12simo nel ranking). Ruud ha comprato due attici di lusso e li ha trasferiti gratuitamente alle sorelle Caroline e Charlotte. I prezzi di acquisto dei due immobili sono 5,2 milioni di corone norvegesi l'uno e 6,45 l'altro, ovvero al cambio in euro rispettivamente 4,4 e 5,4 milioni, per un totale di circa 11 milioni di euro.

La famiglia Ruud è molto unita, Casper ha sempre parlato del supporto delle sorelle, che lo accompagnano nei tornei e lo "tengono con i piedi per terra". La 25enne Caroline è la sorella maggiore di Casper e anche lei ha un passato sportivo, né potrebbe essere diversamente visto che papà Christian è stato anche lui buon tennista e attualmente è il coach del figlio. Caroline ha giocato a pallamano e tennis da giovane, oggi è coinvolta in attività legate allo sport e al benessere: su Instagram si presenta come "online coach".

Charlotte è la minore, ha 19 anni, e anche lei appare spesso assieme alla sorella – ma anche ai genitori e alla fidanzata di Casper, Maria Galligani – durante i tornei del fratello. Gioca a tennis: è iscritta al team femminile della University of South Florida e ha studiato alla Rafa Nadal Academy.

I due immobili di lusso sono stati comprati dal finalista di Roland Garros e US Open negli anni passati. Entrambi gli attici si trovano a Fornebu, un'area residenziale esclusiva vicino Oslo con vista sul fiordo. Quello destinato a Caroline (col valore minore, si fa par dire…) è stato acquistato da Casper nel 2021, l'altro per Charlotte nel 2024. Il regalo si è concretizzato qualche giorno fa, col trasferimento delle due proprietà alle sorelle. Si tratta di case nuovissime, con terrazze panoramiche e finiture di alto livello.

Il padre di Casper, Christian Ruud, è stato anche lui un tennista pro: numero 39 al mondo nel 1995

Secondo i media norvegesi – che hanno trattato la vicenda con scalpore – si è trattato di una sorpresa totale per Caroline e Charlotte, senza alcun preavviso, come gesto di gratitudine per il loro supporto costante. C'è da dire che Ruud ha molta dimestichezza nel maneggiare case, visto che è attivo nel mercato immobiliare norvegese da anni. Casper non solo è uno degli atleti più corretti del circuito, additato da tutti come esempio di fairplay, ma anche un oculato investitore. Ma non per questo avaro, come dimostra il bellissimo gesto fatto per le sorelle. Quando si dice avere la testa sul collo.