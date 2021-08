Camila Giorgi straordinaria, è in finale a Montreal: battuta Pegula e oggi sfiderà Pliskova Camila Giorgi batte Jessica Pegula con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 e raggiunge la finale di Montreal. Sta disputando un torneo stellare la tennista italiana che stasera disputerà la partita più importante della sua carriera contro la ceca Karolyna Pliskova. Nell’Open del Canada maschile la finale è Medvedev-Opelka.

A cura di Alessio Morra

La settimana magica di Camila Giorgi continua. La tennista italiana si è qualificata per la finale del torneo di Montreal, un Tier I (uno dei principali dopo le prove del Grande Slam). Giorgi ha battuto in tre set l'americana Pegula e oggi se la vedrà con la ceca Pliskova, la finale inizia alle ore 18. Seconda sfida nell'arco di poche settimane tra le due, che si sono affrontate alle Olimpiadi, vinse Giorgi.

Montreal, finale Giorgi-Pliskova

Ai Giochi di Tokyo aveva mostrato di essere in grande condizione, aveva disputato un ottimo torneo, ma si era fermata a un passo dalla zona medaglia, perdendo ai quarti con Svitolina. In Canada è stata praticamente perfetta ed è in finale dopo aver sconfitto giocatrici di alto livello, e con una classifica migliore della sua: Bertens, Podoroska, Kvitova, Gauff e in semifinale Pegula. Primo set agevole, break quasi subito e 6-3. Nella seconda partita c'è stato il ritorno dell'americana che con lo stesso punteggio si è imposta e ha messo in parità l'incontro. L'equilibrio nel terzo set si è spezzato subito e con il 6-1 Giorgi si è guadagnata la finale. Camila è appena la quarta italiana a qualificarsi per la finale di un Tier I, dopo Schiavone, Pennetta e Errani. E oggi, alle ore 18, scenderà in campo contro Pliskova in finale. La ceca è una giocatrice esperta, ha vinto tanti titoli importanti, ma l'ultimo confronto diretto lo ha vinto Giorgi.

Medvedev-Opelka la finale di Toronto

Si sono disputate anche le semifinale dell'Open del Canada maschile che si disputa però a Toronto. E c'è stata una grossa sorpresa. Perché Stefanos Tsitsipas, numero 3 del seeding, è stato battuto (6-7 7-6 6-4) da Reilly Opelka, giocatore americano che ha sfruttato il varco lasciato libero da Nadal e si è qualificato per la finale in cui affronterà il numero 1 del tabellone Daniil Medvedev, che si è liberato di Isner, a cui ha lasciato appena quattro giochi.