Camila Giorgi domina e non lascia scampo a Tomova: è in semifinale a Eastbourne Camila Giorgi spazza via Viktoriya Tomova e si prende la semifinale a Eastbourne. Affronterà la vincente tra Ostapenko e Kalinina.

A cura di Vito Lamorte

Camila Giorgi non si ferma più. La tennista azzurra si è qualificata per le semifinale del torneo di tennis a Eastbourne battendo la bulgara Viktoriya Tomova con una gara che non è mai stata in discussione: netta la superiorità dell'atleta italiana, che si qualifica per il penultimo atto del torneo britannico per il secondo anno consecutivo.

La classe 1991 è in splendida forma e si giocherà le chance di vincere il torneo fino in fondo. Giorgi non è partita benissimo ma dopo la Tomova non è riuscita a tenere a bada l'impeto dell'azzurra, che ha infilato una striscia di 9 giochi di fila facendo la differenza soprattutto nel 6° game: la tennista di Macerata ha piazzato un favoloso 6-2 e ha messo subito la gara su binari a lei favorevoli. Nel secondo set il leitmotiv dell’incontro non è cambiato e l’azzurra ha vinto il set con assoluta tranquillità con il punteggio di 6-1.

Tomova non è riuscita a tenere il ritmo dell'azzurra in nessun momento del match e così la Giorgi è riuscita a strappare il pass per la semifinale senza troppi problemi, sfoderando un'altra ottima prova.

Prima della vittoria di oggi la Giorgi si era imposta su Garbine Muguruza, n.5 del seeding e 10 del mondo, con una prestazione di grandissima qualità: si trattava della seconda vittoria stagionale su una top 10 dopo il capolavoro a Parigi contro Sabalenka.

Queste le parole della tennista marchigiana a fine match: "Tutto è andato bene oggi. Sto giocato in maniera consistente, match dopo match. Sono molto felice, anche se l’impatto con la pallina non è stato magnifico. Qui c’è la mia famiglia, è fantastico averla al mio fianco".

Adesso Camila Giorgi affronterà la vincente della sfida tra la lettone Jelena Ostapenko, testa di serie n. 8 e l'ucraina Anhelina Kalinina, n. 36 del mondo. Camila va a caccia della sua prima finale in WTA 500, con uno sguardo ambizioso anche verso Wimbledon.