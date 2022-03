Cambiano le regole in Francia, via il Green Pass e Djokovic potrà giocare il Roland Garros La Francia dal 14 marzo sospende il Green Pass vaccinale e ciò favorisce Djokovic, che non avrà nessun tipo di impedimento per giocare il Roland Garros 2022.

A cura di Alessio Morra

Gli Australian Open li ha saltati, ma il Roland Garros con ogni probabilità Novak Djokovic lo giocherà. L'ex numero 1 ATP sembrava dover essere escluso anche dallo Slam sul rosso, ma grazie alle normative stabilite dal governo, e che saranno in vigore in Francia dal 14 marzo, cambia lo status del tennista serbo che potrà difendere il titolo vinto lo scorso anno nell'edizione 2022, che si disputerà dal 22 maggio al 5 giugno.

Djokovic non si è voluto vaccinare contro il Covid e per questo, al termine di una lunga querelle, è stato escluso dagli Australian Open. Il tennista serbo ha motivato le sue scelte e ha spiegato che magari in futuro potrà vaccinarsi. Ma nell'attesa rischia di saltare una serie di tornei, quasi certo il forfait per Indian Wells e Miami. Sembrava dovesse essere fuori pure dal Roland Garros, ma il Primo Ministro francese Jean Castex ha annunciato che dal 14 marzo il pass vaccinale (il corrispettivo del Green Pass), verrà sospeso e dunque cade così ogni tipo di divieto. E questa è un'ottima notizia per Djokovic che avrà così la possibilità di scendere in campo a Parigi.

"La situazione sta migliorando grazie ai nostri sforzi collettivi. Da lunedì 14 marzo sospenderemo l'applicazione del pass vaccinale ove opportuno, salvo che nel trasporto pubblico passeggerei verrà posto fine all'uso obbligatorio della mascherina". Le parole del Premier Castex sono dolci per Djokovic, perché cade l'obbligatorietà per entrare in stadi, bar, ristoranti e altri luoghi come gli impianti sportivi. Restrizioni finite e il venti volte vincitore Slam potrà così disputerà anche il torneo 1000 di Montecarlo, in programma a metà aprile.

Djokovic lo scorso anno disputò un torneo stellare e vinse per la seconda volta il Roland Garros, sconfisse nelle fasi finali in cinque set Musetti, in quattro lottatissimi set Berrettini e Nadal e poi recuperò due set di svantaggio a Tsitsipas.