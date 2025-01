video suggerito

Cahill svela il punto debole di Sinner: “Devi parlargli in tedesco e scommettere 10 dollari con lui” Il coach svela come si fa a violare la ‘poker face’ del numero uno al mondo: suggerisce due dritte per fare breccia nella maschera d’imperturbabilità di Sinner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come si fa a violare la maschera d'imperturbabilità di Jannik Sinner? In gergo quell'espressione impassibile, algida, che resta uguale anche quando accenna un sorriso, è conosciuta come poker face: ovvero, la capacità di non tradire emozioni dinanzi a qualsiasi combinazione di carte che la sorte di lascia tra le mani.

Andrea Petkovic, ex tennista tedesca 37enne che poche settimane fa svelò perché l'alto-atesino era stato escluso dai premi Atp, è in Australia per l'Open e a Darren Cahill (uno degli allenatori del numero uno al mondo) ha chiesto consigli su quale può mai essere l'approccio migliore per aprire una crepa nella cortina di aplomb che caratterizza il suo giocatore. Si è avvicinata al coach in occasione del torneo esibizione che ha preceduto lo Slam, lo ha fatto quando sfidava Tsitsipas e gli ha rivolto una domanda semplice, diretta: "Riuscirò mai a piegare la poker face di Sinner?".

Una possibilità c'è, dice Cahill sorpreso in tribuna mentre osserva Jannik che affronta il tennista greco. E dà a Petkovic alcuni consigli utili, un paio di suggerimenti perché il campione cada in tentazione e si lasci trascinare. "Prima di tutto devi parlare in tedesco, puoi fargli un paio di battute in tedesco", idioma che Sinner conosce benissimo essendo di quella madrelingua.

Basterà? No. C'è ancora una dritta utile per fare breccia nel self-control dell'alto-atesino. Cahill la indica in maniera scherzosa e sorprende un po' tutti. "Devi scommettere qualcosa su di lui… scommettete 10 dollari sulla possibilità che riesce a strappare il servizio o qualcosa del genere. A Jannik piace scommettere 10 dollari sull'opportunità di soffiare il servizio all'avversario".

Sa come gestire la pressione, la guarda dritta negli occhi. La prende sotto il braccio e tiene come amica. Gli dà la forza per superare le difficoltà del momento, dentro e fuori dal rettangolo dei match qualsiasi sia la superficie oppure il contesto ambientale. Ce la farà Petkovic a scalare la montagna delle emozioni di Sinner? "Adesso sai come fare… – aggiunge Cahill – quindi se hai la possibilità di farlo, scommetti 10 dollari con lui".

C'è da scommettere a occhi chiusi anche sulla prossima sfida: dopo aver battuto Jarry al primo turno, Sinner affronterà l'australiano, Tristan Schoolkate (numero 173 nella classifica mondiale) che a maggio 2024 ha vinto il primo Challenger in carriera sul cemento di Guangzshou, in Cina.