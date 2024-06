video suggerito

Bolelli/Vavassori oggi in finale al Roland Garros: orario e dove vedere il doppio in TV e streaming Bolelli-Vavassori giocano oggi al Roland Garros la finale di doppio contro Arevalo-Pavic non prima delle ore 16:30, con diretta TV su Eurosport, Sky e DAZN. Tutto quello che c’è da sapere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Bolelli e Vavassori giocheranno oggi sabato 8 giugno la finale del torneo di doppio maschile al Roland Garros contro Arevalo e Pavic. La partita inizierà non prima delle 16:30 con diretta TV e streaming su Eurosport e Discovery+, e su Sky e DAZN. La coppia italiana dopo la vittoria su Bopanna ed Ebden ha conquistato la seconda finale Slam dopo quella persa agli Australian Open e affronterà la coppia testa di serie numero 9, già vittoriosa in due precedenti. In caso di vittoria Bolelli e Vavassori sarebbero primi nella classifica Race e nella top ten del ranking di specialità.

Quando giocano Bolelli e Vavassori oggi in finale al Roland Garros 2024: orario e programma

Bolelli e Vavassori giocheranno in finale del torneo di doppio al Roland Garros oggi sabato 8 giugno contro Arevalo e Pavic, giustizieri dei primi due al mondo Granollers e Zeballos. La partita è in programma sul campo centrale Philippe Chatrier, non prima delle 16:30, a seguire la finale femminile. In caso di prolungamento di Paolini-Swiatek, anche questo match potrebbe slittare.

Dove vedere Bolelli-Vavassori oggi in finale al Roland Garros in TV e streaming

Dove vedere in TV Bolelli-Vavassori in finale al Roland Garros? La partita sarà trasmessa su Eurosport, e dunque potrebbe essere visibile in TV anche su DAZN e Sky (su uno dei due canali dedicati), a meno di concomitanza di altri eventi. Per quanto riguarda lo streaming, oltre ad Eurosport Player e Discovery+, possibile diretta anche su DAZN e Sky GO (per gli abbonati Sky).

Bolelli-Vavassori al Roland Garros in TV in chiaro, non è prevista la diretta della finale

La finale del torneo di doppio del Roland Garros con Bolelli e Vavassori non sarà trasmessa in TV in chiaro. Nessuna possibilità dunque di vedere il match senza abbonamento.

Bolelli-Vavassori contro Arevalo e Pavic, i precedenti in carriera

Bolelli e Vavassori conoscono bene i loro avversari Arevalo e Pavic. Due i precedenti nel circuito ATP, contro la coppia che ha estromesso in semifinale i favoritissimi Zeballos e Granollers. Entrambi si sono concretizzati in questo 2024: il primo è quello del torneo di Montecarlo, con i successo ai quarti della coppia formata dal salvadoregno e dal croato, l'altro è relativo al torneo di Roma, con lo stesso risultato, in semifinale.

Quanto guadagna chi vince la finale del doppio del Roland Garros, il montepremi

Bolelli e Vavassori sono già certi di aver incassato un discreto tesoretto. In caso di vittoria del torneo potrebbero guadagnare circa 590mila euro. Fermandosi in semifinale invece, gli introiti sarebbero di circa 295mila euro. Cifre comunque inferiori rispetto a quelle previste nei tabelloni del singolare

La classifica di Bolelli e Vavassori dopo il Roland Garros, il nuovo ranking ATP

Bolelli e Vavassori grazie all'exploit del Roland Garros hanno fatto un bel balzo nel ranking ATP di doppio. A prescindere dall'esito della finale, il primo sarà nono e il secondo ottavo, e quindi nella top ten di specialità. Interessante il dato relativo alla race ovvero la graduatoria relativa al ranking stagionale: con una vittoria in finale Bolelli-Vavassori sarebbero addirittura primi, secondi invece in caso di sconfitta.