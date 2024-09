video suggerito

Berrettini si ritira dopo aver vinto un set contro Fils a Tokyo: nuovo incubo per Matteo Matteo Berrettini vince il primo set a Tokyo contro Fils e poi si arrende per un infortunio. Il tennista italiano rivive l’incubo di un nuovo stop. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

801 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Berrettini torna a vivere l'incubo di un infortunio. Il tennista italiano si è ritirato nella partita del secondo turno del torneo di Tokyo contro Fils. Dopo aver vinto il primo set, e aver provato a restare in campo nei primi game del secondo parziale, Berrettini è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema probabilmente agli addominali.

Infortunio e ritiro per Berrettini a Tokyo

A far suonare il campanello d'allarme è stato l'atteggiamento di Berrettini nel finale di un primo set molto bello. Matteo che era riuscito a conquistare il parziale al tie-break non ha esultato, ma è sembrato molto preoccupato al momento del ritorno in panchina. Una situazione curiosa alla luce del modo in cui il giocatore romano è riuscito a spuntarla mettendo il match sui binari giusti. Prima di accomodarsi ha richiesto l'intervento del fisioterapista.

Cosa si è fatto Berrettini, la natura dell'infortunio

Ma qual è stato il problema fisico che ha messo ko Berrettini? A quanto pare si è trattato di un infortunio agli addominali (che lo hanno tormentato in passato). Infatti Matteo si è tolto la maglia proprio per permettere al fisio di operare sulla zona dove sentiva dolore. Quest'ultimo ha provato ad effettuare un trattamento, seguendo le indicazioni del tennista. Dopo il periodo concesso per le cure, Berrettini ha ripreso il suo posto in campo, ma solo per poco.

Berrettini si ritira a Tokyo, Fils dispiaciuto

Infatti il classe 1996 non è riuscito a completare il suo match. Troppo dolore, anche sul servizio per lui che inevitabilmente è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Avvicinatosi a rete ha spiegato al suo avversario la situazione. Bello l'abbraccio tra i due, con il francese che è sembrato seriamente dispiaciuto per l'inaspettato epilogo del confronto.

Grande tristezza per Berrettini che rivive l'incubo infortuni. Dopo un periodo in cui sembrava essersi finalmente messo alle spalle i costanti problemi fisici che lo hanno martoriato in passato, ecco il nuovo fastidio. La speranza è che non si tratti di nulla di grave anche se questo rappresenta una vera e propria mazzata dal punto di vista psicologico, soprattutto in vista del finale di stagione, Finals di Davis comprese.