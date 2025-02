video suggerito

Berrettini perde con Draper sotto gli occhi di Valentino Rossi: la reazione del Dottore non lascia dubbi Matteo Berrettini eliminato dal Qatar Open dopo la sconfitta nel match contro Jack Draper a cui ha assistito dal vivo anche la leggenda della MotoGP Valentino Rossi che ha fine partita ha riservato un omaggio al tennista italiano certificando di fatto la grande prestazione fornita al di là del risultato finale.

A cura di Michele Mazzeo

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Matteo Berrettini nell'ATP 500 di Doha. Il tennista romano, che al primo turno aveva eliminato l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic, anche con Jack Draper gioca un gran match ma questa volta si deve arrendere alla maggiore brillantezza dell'avversario che in tre set è riuscito ad avere la meglio.

L'azzurro infatti dopo aver vinto il primo set e aver giocato alla pari per quasi tutto il secondo set si è visto strappare il servizio per la prima volta proprio nel game decisivo, il decimo, nel quale il giovane britannico, che ha giocato una gara perfetta in fase di risposta, ha tirato fuori i suoi colpi migliori riuscendo a conquistarsi quattro palle break per poi riuscire a conquistare il punto che ha allungato il match al terzo set. Qui è stata la maggiore freschezza atletica a fare la differenza e a sancire di fatto l'eliminazione dal torneo dell'ultimo italiano ancora in tabellone.

Una sconfitta che però non ridimensiona affatto Matteo Berrettini autore di una prestazione di alto livello per almeno due terzi di match e che, come prevedibile, è calato alla distanza. A certificare l'ottima prova messa in campo dal 28enne romano, la reazione del tifoso d'eccezione presente sugli spalti del campo centrale del Khalifa International Tennis and Squash Complex in cui si è disputato il quarto di finale dell'Qatar Open 2025.

Il nove volte campione del Motomondiale e leggenda vivente della MotoGP, Valentino Rossi, in Qatar perché lì nel weekend vi sarà la prima gara del WEC 2025 che lo vede protagonista, ha infatti assistito con trasporto all'intero match (le telecamere lo hanno più volte beccato a disperarsi nel momento in cui il suo connazionale ha sbagliato qualche colpo o la palla da lui colpita è finita fuori per questione di centimetri) e una volta terminato l'incontro ha comunque voluto omaggiare il tennista azzurro.

Appena terminato l'incontro infatti il ‘Dottore' si è alzato in piedi per applaudire Matteo Berrettini, applauso che è proseguito anche nel momento in cui il romano borsa in spalla ha lasciato il campo per far rientro negli spogliatoi per lasciare, come di consueto, la scena al vincitore del match Jack Draper.