Berrettini non si trattiene e smentisce Sinner davanti a tutti: “Ma che c…o dici”

A cura di Paolo Fiorenza

La serata dei SuperTennis Awards 2024 – che ha avuto luogo a Milano per premiare i tanti protagonisti di questo anno da sogno per il tennis italiano – ha avuto il suo momento clou quando sul palco sono saliti Jannik Sinner, meraviglioso numero al mondo dallo scorso 1 giugno, e Matteo Berrettini, non da meno nel riuscire a tornare ad alti livelli dopo i problemi fisici e i tanti frangenti difficili affrontati. I grandi amici sono stati intervistati da Piero Chiambretti e ne sono scaturiti momenti che hanno svelato l'intenso feeling tra i due campioni, ma anche siparietti che hanno fatto ridere tutti, confermando quanto Sinner sia – nella sua genuinità – uno pronto sempre a scherzare e diffondere positività intorno a lui. Il 23enne altoatesino è scoppiato anche lui a ridere quando Matteo è sbottato scherzosamente ad una sua frase, non riuscendo a trattenersi per smentirla fragorosamente: "Ma che cazzo dici!", ha detto ridendo a sua volta.

Berrettini smentisce scherzosamente Sinner: macché dispiacere nel battere un amico

"Battere un amico dispiace… o no?", è stata la domanda fatta da Chiambretti a Sinner, indicando al contempo Berrettini lì a fianco. "Sempre", ha risposto senza esitazione Jannik, che è due vittorie a zero in carriera negli scontri diretti contro il 28enne romano, l'ultimo dei quali quest'anno a Wimbledon. A quel punto Matteo è entrato immediatamente a gamba tesa, facendo esplodere di risate tutta la platea del Superstudio Maxi: "Ma che cazzo dici!", ha esclamato, facendo un gesto verso l'amico come a dire ‘non solo mi batti ma ti prendi anche gioco di me', accompagnato da un gesto altrettanto eloquente di Chiambretti a dargli manforte.

È davvero bello vedere come amicizia e stima stiano assieme – così spontanei e sinceri – nel rapporto tra i due, come ha mostrato anche la risposta immediata e schietta di Sinner sull'aspetto fisico di Berrettini, un motivo valido per voler essere l'altro qualora dovesse rinascere.

L'imbarazzo di Berrettini davanti a una domanda di Chiambretti: "Passi a Sinner…"

Un elemento questo – con annesso accenno al gossip di cui Matteo è sempre oggetto per le sue frequentazioni femminili – che è stato al centro di una battuta fatta da Chiambretti al romano: "Lei la chiamano il martello, ‘hammer'… cosa martella?". Altra esplosione di risate del pubblico e dei due tennisti, finché Berrettini in evidente imbarazzo ha risposto: "Passi a Sinner…".